Mad 90 Pack de Nike: modelos futuristas de las Air Max para rendir homenaje a la historia del fútbol

Air Max 90 Hypervenom: las Air Max 90 Hypervenom se inspiran en las Hypervenom originales, unas botas Nike icónicas lanzadas en 2013 para los jugadores que querían dominar el juego. El modelo nuevo se inspira tanto en las botas de fútbol Hypervenom originales como en las Air Max 90, con un llamativo diseño en naranja y negro con perforaciones en toda la superficie y un motivo de esqueleto en naranja que destaca sobre el negro, como en las originales.

Inspiración en las prendas de vestir complementarias: las Air Max 90 Hypervenom combinan con diseños de prendas que evocan a Los Ángeles, una ciudad caracterizada por la autoexpresión, la determinación y el poder de la comunidad.

Air Max 90 Mercurial: las Air Max 90 Mercurial se inspiran en las Mercurial Vapor 2002, unas botas de fútbol clásicas que cambiaron la forma en que futbolistas y aficionados concebían la velocidad en este deporte. El nuevo modelo de las Air Max 90 presenta líneas fluidas y cambios de color similares a los de las Mercurial originales. El Swoosh blanco destaca sobre las zapatillas negras, y la lengüeta negra de las botas de fútbol también recuerda a las originales. Además, los detalles en verde militar de las botas originales se aprecian en la unidad Air de las zapatillas. A diferencia de las botas de fútbol en las que se inspiran las zapatillas, esta versión cuenta con sutiles detalles en naranja.

Inspiración en las prendas de vestir complementarias: la ropa de sportswear a juego rinde homenaje al auge de la cultura coreana a escala mundial.

Air Max 90 Total Laser 90: las Air Max 90 Total Laser 90 se inspiran en las Total 90 Laser, unas botas clásicas que representaban el estilo de juego de muchos de los futbolistas más destacados de la era de los 2000. Con sus detalles en amarillo intenso y negro y su Swoosh negro, las Air Max Laser 90 se parecen mucho a las primeras zapatillas con tacos de la línea Air Max. También se reproducen otros elementos, como el icónico estampado de esqueleto de las originales, visible en la versión Air Max a través de una suela exterior de goma transparente. La parte superior delantera de este nuevo lanzamiento exclusivo es completamente negra, al igual que las emblemáticas botas de fútbol a las que rinde homenaje, y presenta un diseño con la puntera hacia abajo muy similar al del modelo original. En lugar del clásico logotipo Nike Air en el talón, el logotipo de las Total 90 es negro. Además, un detalle en rojo detrás de la lengüeta sustituye al forro interior rojo original como elemento de conexión.

Inspiración en las prendas de vestir complementarias: el amarillo también es un color destacado en las prendas de vestir Total 90, que recuerdan a las prendas de fútbol Nike de principios de los 2000 que popularizaron la cultura del fútbol inglés en todo el mundo.

Air Max 90 Tiempo: las Air Max 90 Tiempo recuperan la energía de las primeras Nike Tiempo de 2005. Esta moderna reinterpretación de las Air Max 90 incorpora la piel premium, las costuras, el acolchado de rombos y el forro de la zona del tobillo característicos de las Tiempo originales, con un diseño contemporáneo que desprende un aire rebelde. Esta versión de las Air Max es negra con un Swoosh blanco, como las originales, y los detalles en verde añaden un toque sutil.

Inspiración en las prendas de vestir complementarias: las prendas de sportswear Tiempo a juego rinden homenaje a la cultura del fútbol con un toque punk rock chino vanguardista.