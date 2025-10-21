9 ideas de regalos Nike para tu hermano

Una bolsa para el gimnasio es un básico para cualquier amante del fitness, pero muchas veces no caemos en ellas cuando vamos de compras. Tanto las bolsas de deporte como las mochilas pueden servir para el gimnasio. Las mochilas son más versátiles para pasar del trabajo al gym, mientras que las bolsas son más grandes y suelen contar con bolsillos para organizar las cosas y llevar la equipación usada por separado, ya sean prendas o zapatillas.

Si tu hermano es de los que no falla a una sola sesión, quizá una bolsa sea mejor para él. Las bolsas Nike están disponibles en distintos tamaños: de modelos de 24 litros, en los que pueden llevar una muda de ropa y zapatillas, a modelos de hasta 95 litros, con espacio para llevar equipación específica como unos guantes de boxeo. Además, estas pueden usarse también para viajar. Si no te decides, una bolsa de tamaño medio (con 50 o 60 litros de capacidad) puede ser una apuesta segura.

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