Los hermanos Joel y Georgia Palmer y su Comunidad Creativa Queer

Dos hermanos que dan fuerza al colectivo queer
Cultura
Ser tú es la mejor forma de conectar con los demás. Así lo afirman Georgia y Joel Palmer, dos polifacéticos creativos de Londres.
Todos a una: nos hemos distanciado, pero no tenemos por qué desconectar. Hablamos con nuestro reparto de Lookbook de Holiday 2020 sobre lo que significa estar juntos en este momento.
"Al ser gay y tener una mezcla racial, no tuve muchos referentes cuando era más joven", explica Joel, de 28 años. Hoy en día y con la ayuda de su hermana Georgia, de 20 años, Joel ayuda a construir una comunidad queer para ofrecer espacios y oportunidades a los demás. "Vemos nuestra plataforma como un espacio para inspirar a las personas. Con nuestro estilo y estética, siempre alentamos el inconformismo e invitamos a todo el mundo a ir más allá de las delimitaciones de género".
Los hermanos crecieron en Birmingham antes de mudarse al sur de Londres, donde encontraron una comunidad queer que acogió y alentó su personalidad individual. Georgia siguió los pasos de su hermano como modelo, una profesión que ha sido un trampolín hacia el mundo de la interpretación y la música. Joel también es director creativo y cofundador de la consultoría de moda y tendencias Major Zcene.
Joel y Georgia han estado en cuarentena juntos en un almacén junto con otros creativos, con los que colaboran en proyectos profesionales. Ambos se rodean de gente de color queer y las animan.
"Hemos construido un círculo de personas muy fuerte a nuestro alrededor a las que se considera minorías dentro de la industria y a las que podemos ayudar a llegar más lejos", afirma Georgia. "Quiero ser capaz de proyectar la voz de las personas".
"Cuantos más seamos, más fuertes seremos", añade Joel. "Juntos tenemos más visibilidad".
"Las personas queer que nos dedicamos al mundo creativo somos minoría y eso hace que nos unamos. Pero todos tenemos nuestro carácter individual y de ahí sacamos nuestra fuerza".
Joel
Compartís muchas más experiencias que la mayoría de hermanos y hermanas: trabajáis como modelos juntos y también colaboráis en otros proyectos. ¿Cómo os dais fuerza mutuamente para seguir haciendo lo que hacéis?
Joel: Creo que Georgia y yo exploramos nuestros talentos juntos y luego los ponemos en práctica a la hora de trabajar. Georgia es sin duda una de mis musas. Nuestra relación nos da espacio para progresar juntos de muchas maneras diferentes y nos animamos mutuamente de diversas maneras. Por ejemplo, Georgia está empezando ahora en el mundo de la interpretación, ¿verdad?
Georgia: Sí. Estoy intentando trabajar de actriz y de DJ.
Joel: Dentro de poco va a salir un corto genial en el que ha trabajado. Supongo que hemos sido, el uno para el otro, algo así como una puerta a un nuevo mundo. Nuestra fuerza cuando estamos juntos en el estudio es algo digno de ver. Cuando Georgia hace de modelo es como ver una obra de arte.
Georgia: Me inspiro mucho en tus movimientos para hacer los míos.
Parece que la danza, la música y el estilo a la hora de vestir han influenciado tanto vuestro trabajo como vuestra identidad y la forma de expresar vuestra personalidad. ¿Podéis hablarnos un poco de ello?
Joel: Nuestra colaboración es tan estrecha y tan fuerte porque, como familia, hemos desarrollado un estilo particular de movernos. Yo hice mucha danza cuando era más joven y en lo referente al estilo, nos encanta intercambiar ropa. Mezclamos los estilos Black Panther y punk con el afro-punk. Jugamos con muchos elementos diferentes y, a veces, conseguimos resultados muy estridentes.
Georgia: Todo depende del personaje que quieras representar cada día. La escena nocturna londinense es el punto de encuentro de toda nuestra comunidad: un puñado de personas muy artísticas y creativas de todos los sexos, géneros, sexualidades, etc. Para nosotros, el club es un espacio seguro y la manera que tenemos de socializar. Una cosa que tenemos en común y que agradecemos mucho es nuestro amor por la música, la danza, el movimiento, la moda y el estilo personal.
Ambos os identificáis como queer y añadís así otra dimensión a vuestra relación y a vuestra experiencia como creativos de la comunidad negra. ¿Qué significa ser queer para vosotros?
Georgia: Yo me identifico como queer porque estoy dentro de la comunidad queer. Es así de sencillo. Mis amigos son queer, y el lenguaje y las personas a las que defiendo también lo son.
Joel: Para mí, ser queer significa tener una mentalidad libre. Ser queer no quiere decir estrictamente que sientas atracción por tu mismo sexo. Especialmente hoy en día, cualquier artista, creativo o modelo puede tener un estilo completamente personal y extravagante gracias a las redes sociales.
Georgia: Siento muchísima seguridad en mí, ya que estoy en sintonía con mi propio cuerpo y me siento capaz de moverme, y de ser flexible para interpretar diferentes personajes. Aprendo constantemente cosas sobre mí.
Joel: No hemos sido modelos convencionales. Yo he sido abiertamente queer y no iba a cambiar eso por nadie. Así que teníamos que animarnos mutuamente, recordarnos mutuamente que hacemos esto para inspirar a otras personas más jóvenes que nosotros. Si nosotros podemos hacerlo, tú también. Eso es lo que me ha animado a ser director creativo en vez de solo modelo. Puedo crear mundos y espacios de los que las personas se pueden sentir parte en vez de ser solo una cara. Podemos hacer más que eso. Realmente podemos ofrecer oportunidades.
"Georgia es sin duda una de mis musas. Cuando Georgia hace de modelo es como ver una obra de arte".
Joel
Los dos participasteis en las protestas del movimiento Black Lives Matter en Londres. ¿Qué habéis aprendido de vuestra propia personalidad en ese sentido y cómo os ha afectado a nivel personal y creativo?
Joel: Una de las cosas de las que nos dimos cuenta durante las marchas fue que nosotros teníamos conexiones para poder difundir la información. Descubrimos maneras de hacer llegar al mundo lo que estaba pasando y que las marchas eran un espacio seguro. El movimiento ha sido realmente interesante porque parte de nuestra familia no nos apoyaba al respecto. Fue interesante ver que el racismo sistémico tenía lugar dentro de nuestra propia familia. Perder el contacto con ellos fue verdaderamente triste.
Queríamos hacernos una prueba para determinar más exactamente nuestros orígenes. Siempre se nos había dicho que éramos medio jamaicanos y medio ingleses, pero sabíamos mucho más. Descubrimos que también teníamos raíces en Sudamérica, Asia, el Congo y Benín.
Georgia: El movimiento nos ha unido y es algo de lo que deberíamos haber hablado antes.
¿Qué quiere decir para vosotros la fuerza colectiva, especialmente como parte de la comunidad negra y queer?
Joel: Nuestro colectivo es una comunidad de librepensadores con una mentalidad afín. Las personas queer que nos dedicamos al mundo creativo somos una minoría y eso es lo que nos une. De todos modos, cada persona tiene su carácter y de ahí sacamos nuestra fuerza.
Solo encontramos inspiración en todo momento en nuestro propio círculo. Nos inspiramos mutuamente y cuando una persona llega a nuestro entorno, es recibida con frases del tipo: "tu personalidad brilla con luz propia".
¿Cómo os inspiráis mutuamente para avanzar en estos tiempos de reflexión y revolución, y cómo ha tenido que cambiar vuestro proceso creativo?
Joel: Hemos visto animaciones, creaciones 3D, formatos digitales... Nos poníamos a juguetear con todo junto a las personas con las que vivimos. Vivimos en un almacén. Es un espacio increíble donde convivimos diseñadores, fotógrafos y diseñadores de decorados. Pasamos allí la cuarentena y, como echábamos tanto de menos salir de fiesta, los fines de semana montábamos la mesa para pinchar e invitábamos a los vecinos.
Georgia: Tuvimos tiempo para observar nuestro interior en profundidad y sacar nuestro lado más creativo. Tuvimos mucha suerte de tener un espacio para hacerlo.
Joel: Ahora tenemos más fuerza para superarnos en el trabajo y en todo lo que hacemos. Eso es lo que nos ha unido durante este tiempo.
Para acabar, ¿qué otras causas os mueven y os hacen participar igual de activamente?
Georgia: Todo tiene que ver con la inclusividad, la diversidad y dar fuerza a las minorías. Hay muchas mujeres negras y trans en mi entorno y veo a muchas modelos de tallas grandes que no se tienen en cuenta en las sesiones fotográficas. Quiero hacer posible un espacio creativo donde se puedan discutir los altibajos profesionales y aumentar la sensibilización.
Joel: Definitivamente los derechos de la comunidad trans. Tenemos que valorar mucho más a esta comunidad. Las comunidades queer y gay ni siquiera existirían sin ellas. Creo que nuestro proceso personal, las cosas de las que hablábamos de pequeños, consistía en usar nuestra plataforma para ganar experiencia, dinero y recursos para poder invertirlos en las causas por las que luchamos.
"Tenemos que valorar mucho más a la comunidad trans. Son la primera razón por la que existen las comunidades queer y gay".
Joel
Publicado: julio de 2020