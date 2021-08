Los hermanos Joel y Georgia Palmer y su Comunidad Creativa Queer

Compartís muchas más experiencias que la mayoría de hermanos y hermanas: trabajáis como modelos juntos y también colaboráis en otros proyectos. ¿Cómo os dais fuerza mutuamente para seguir haciendo lo que hacéis?



Joel: Creo que Georgia y yo exploramos nuestros talentos juntos y luego los ponemos en práctica a la hora de trabajar. Georgia es sin duda una de mis musas. Nuestra relación nos da espacio para progresar juntos de muchas maneras diferentes y nos animamos mutuamente de diversas maneras. Por ejemplo, Georgia está empezando ahora en el mundo de la interpretación, ¿verdad?



Georgia: Sí. Estoy intentando trabajar de actriz y de DJ.



Joel: Dentro de poco va a salir un corto genial en el que ha trabajado. Supongo que hemos sido, el uno para el otro, algo así como una puerta a un nuevo mundo. Nuestra fuerza cuando estamos juntos en el estudio es algo digno de ver. Cuando Georgia hace de modelo es como ver una obra de arte.



Georgia: Me inspiro mucho en tus movimientos para hacer los míos.



Parece que la danza, la música y el estilo a la hora de vestir han influenciado tanto vuestro trabajo como vuestra identidad y la forma de expresar vuestra personalidad. ¿Podéis hablarnos un poco de ello?



Joel: Nuestra colaboración es tan estrecha y tan fuerte porque, como familia, hemos desarrollado un estilo particular de movernos. Yo hice mucha danza cuando era más joven y en lo referente al estilo, nos encanta intercambiar ropa. Mezclamos los estilos Black Panther y punk con el afro-punk. Jugamos con muchos elementos diferentes y, a veces, conseguimos resultados muy estridentes.



Georgia: Todo depende del personaje que quieras representar cada día. La escena nocturna londinense es el punto de encuentro de toda nuestra comunidad: un puñado de personas muy artísticas y creativas de todos los sexos, géneros, sexualidades, etc. Para nosotros, el club es un espacio seguro y la manera que tenemos de socializar. Una cosa que tenemos en común y que agradecemos mucho es nuestro amor por la música, la danza, el movimiento, la moda y el estilo personal.



Ambos os identificáis como queer y añadís así otra dimensión a vuestra relación y a vuestra experiencia como creativos de la comunidad negra. ¿Qué significa ser queer para vosotros?



Georgia: Yo me identifico como queer porque estoy dentro de la comunidad queer. Es así de sencillo. Mis amigos son queer, y el lenguaje y las personas a las que defiendo también lo son.



Joel: Para mí, ser queer significa tener una mentalidad libre. Ser queer no quiere decir estrictamente que sientas atracción por tu mismo sexo. Especialmente hoy en día, cualquier artista, creativo o modelo puede tener un estilo completamente personal y extravagante gracias a las redes sociales.



Georgia: Siento muchísima seguridad en mí, ya que estoy en sintonía con mi propio cuerpo y me siento capaz de moverme, y de ser flexible para interpretar diferentes personajes. Aprendo constantemente cosas sobre mí.



Joel: No hemos sido modelos convencionales. Yo he sido abiertamente queer y no iba a cambiar eso por nadie. Así que teníamos que animarnos mutuamente, recordarnos mutuamente que hacemos esto para inspirar a otras personas más jóvenes que nosotros. Si nosotros podemos hacerlo, tú también. Eso es lo que me ha animado a ser director creativo en vez de solo modelo. Puedo crear mundos y espacios de los que las personas se pueden sentir parte en vez de ser solo una cara. Podemos hacer más que eso. Realmente podemos ofrecer oportunidades.