Retomar el deporte después de dar a luz no es una tarea fácil, independientemente del tipo de parto que hayas tenido. Ann Nwabuebo, fisioterapeuta especializada en la salud pélvica de Filadelfia (EE. UU.) y fundadora de Body Connect Physical Therapy, explica que entrenar después de una cesárea es un gran reto, porque te acabas de someter a una cirugía abdominal importante y, además, tienes que cuidar de un bebé recién nacido.

Si ya estás lista para moverte, tenemos buenas noticias: unas primeras investigaciones concluyen que hacer ejercicio después de una cesárea puede servir para aliviar el dolor durante la recuperación. Si no estás preparada, no te preocupes. Tus prioridades ahora mismo son descansar, recuperarte y habituarte a tu nueva vida como madre.

Evidentemente, antes de retomar los entrenamientos al 100 %, ya sea apuntándote a clases o saliendo a correr, debes contar con la aprobación de tu médico de cabecera, que suele darse entre seis y ocho semanas después del parto. Esto no implica que ya puedas hacer todo tipo de entrenamientos, ni tampoco te obliga a quedarte sin hacer nada. Los siguientes consejos te ayudan a volver a conectar con el deporte con seguridad tanto antes como después de que tu médico te dé el visto bueno.