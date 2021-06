Una lesión cambió la vida del golfista profesional Carlos Brown y le ayudó a descubrir su fuerza

Después del accidente, todo se fue haciendo más duro: vestirse, caminar hasta el primer hoyo, agacharse para coger la bola después de un golpe corto... Pero nunca se planteó dejar de enseñar a jugar al golf, más bien todo lo contrario. "Sabía que volvería a jugar y a enseñar. Pero lo que nunca imaginé fue que esta experiencia me transformaría", comenta Carlos. Mientras se recuperaba, tuvo que aprender todo desde cero. Llegó a ver la amputación como una oportunidad para ser más optimista y apreciar cuanto se tiene, más que como algo negativo y por lo que sentirse mal. "Es que, no sé, me encanta estar aquí fuera, haciendo esto. Disfruto dedicándome profesionalmente al golf y sobre todo, me encanta jugarlo".