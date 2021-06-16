Una lesión cambió la vida del golfista profesional Carlos Brown y le ayudó a descubrir su fuerza

Cualquiera que haya jugado al golf sabe lo imprevisible que es. Un cambio en la brisa puede desviar la bola en el último momento. Un mal bote la envía a los árboles. Una simple ramita puede cambiar su trayectoria lo suficiente como para que caiga en el lado largo del green. Y el colmo es que caiga a cámara lenta en un lago. El golf representa en muchos aspectos la incertidumbre de la vida. Carlos Brown, un galardonado entrenador de golf de Dallas (Texas, EE. UU.), sabe a la perfección lo imprevisible que puede ser este deporte. Hoy, lo encontramos en el hoyo 9 donde una vez trabajó, leyendo el green con su experiencia y apreciando el simple hecho de estar ahí de pie.



Durante una clase en 2016, Carlos se bajó de un carrito de golf y se tropezó con un aspersor hundido. Eso le provocó un esguince de tobillo, algo que no debería haber tenido mayores complicaciones. Pero se le infectó y tuvo que acudir a urgencias. Cuando se despertó, le informaron de que le habían tenido que amputar la parte inferior de la pierna izquierda.