Una lesión cambió la vida del golfista profesional Carlos Brown y le ayudó a descubrir su fuerza

Este golfista profesional aprendió a ser fuerte tras un accidente que le cambió la vida
Atletas*
La carrera deportiva de Carlos Brown acababa de despegar, cuando un accidente lo obligó a reconsiderar su vida y su pasión por el golf.
"Moviendo montañas" es una serie sobre atletas que se esfuerzan por encontrar el verdadero significado del deporte.
Cualquiera que haya jugado al golf sabe lo imprevisible que es. Un cambio en la brisa puede desviar la bola en el último momento. Un mal bote la envía a los árboles. Una simple ramita puede cambiar su trayectoria lo suficiente como para que caiga en el lado largo del green. Y el colmo es que caiga a cámara lenta en un lago. El golf representa en muchos aspectos la incertidumbre de la vida. Carlos Brown, un galardonado entrenador de golf de Dallas (Texas, EE. UU.), sabe a la perfección lo imprevisible que puede ser este deporte. Hoy, lo encontramos en el hoyo 9 donde una vez trabajó, leyendo el green con su experiencia y apreciando el simple hecho de estar ahí de pie.
Durante una clase en 2016, Carlos se bajó de un carrito de golf y se tropezó con un aspersor hundido. Eso le provocó un esguince de tobillo, algo que no debería haber tenido mayores complicaciones. Pero se le infectó y tuvo que acudir a urgencias. Cuando se despertó, le informaron de que le habían tenido que amputar la parte inferior de la pierna izquierda.
Como entrenador negro en un deporte donde predominan los jugadores blancos, Carlos siempre ha formado parte de una minoría. Como profesional del golf negro con un miembro amputado, ahora aún más. "Represento a un grupo de personas, no solo a mí. Más bien, a dos grupos. No quiero engañar a nadie, cambiar esto no es fácil”, comenta Carlos. Pero a pesar de todo, estaba decidido a encontrar el lado positivo.
"Me encanta estar aquí fuera, haciendo esto. Disfruto dedicándome profesionalmente al golf".
Después del accidente, todo se fue haciendo más duro: vestirse, caminar hasta el primer hoyo, agacharse para coger la bola después de un golpe corto... Pero nunca se planteó dejar de enseñar a jugar al golf, más bien todo lo contrario. "Sabía que volvería a jugar y a enseñar. Pero lo que nunca imaginé fue que esta experiencia me transformaría", comenta Carlos. Mientras se recuperaba, tuvo que aprender todo desde cero. Llegó a ver la amputación como una oportunidad para ser más optimista y apreciar cuanto se tiene, más que como algo negativo y por lo que sentirse mal. "Es que, no sé, me encanta estar aquí fuera, haciendo esto. Disfruto dedicándome profesionalmente al golf y sobre todo, me encanta jugarlo".
De vuelta en el green, Carlos analiza un golpe corto de 2,5 m para el par. Su prótesis, diseñada por y para golfistas, le ayuda no solo a leer el green, sino también a sentirlo. "Puedo sentirme algo desconectado. Aunque sea un poco, sé lo que es, por lo que lo uso a mi favor", añade. Esta afirmación representa su nueva perspectiva sobre la vida: ver el lado positivo de las cosas. Se eleva para el movimiento, golpea la bola a la perfección y observa cómo esta se introduce en el hoyo.
"Algún niño con un miembro amputado podría verme y pensar 'mira, yo también puedo ser golfista profesional y jugar como él'".
Carlos cree que la vida, como el campo de golf, es un entorno incontrolable. "Debes dominar lo que se pueda dominar" es su máxima. No era su intención ser un ejemplo. Pero cuando pasó lo "incontrolable", se supo adaptar con rapidez a su nueva realidad. Atribuye su capacidad para hacerlo a no perder la esperanza, que lo mantuvo con los pies en la tierra y le permitió ver rápidamente la nueva situación con cierta perspectiva. También da las gracias a las personas que lo apoyaron y estuvieron a su lado después de la cirugía. Aspira a ser ese apoyo de las personas en situaciones parecidas. "Algún niño con un miembro amputado podría verme y pensar 'mira, yo también puedo ser golfista profesional y jugar como él'".
En el vídeo anterior, Carlos nos cuenta su historia y nos explica cómo superó los obstáculos, tanto mentales como físicos, para lograr ver la vida y su pasión por el golf desde otro punto de vista.
Texto: Nickolaus Sugai
Imágenes: Eli Durst
Vídeo: Shern Sharma
Publicado: septiembre de 2020