Fitzroy Lions SC

Fitzroy Lions: La unión hace la fuerza
Comunidad
A los 17 años, Abdulmalik Abdurahman quiso crear una comunidad en la que todos los niños y niñas fueran bienvenidos, sin importar su origen. Así fue como nació el Fitzroy Lions Club.
En nuestra serie "Trabajo en equipo" presentamos a personas de todo el mundo que saben que pueden cambiar sus comunidades y todo el planeta gracias al fútbol y al deporte.
Para Abdulmalik Abdurahman, ese cambio significó crear oportunidades para los más jóvenes de las zonas marginales de Melbourne (Australia). Hace algunos años, Abdul fundó el club de fútbol Fitzroy Lions, gracias al cual los niños y niñas pueden jugar al fútbol gratis. Nike comparte ese mismo objetivo de hacer que todos los niños y niñas puedan acceder al deporte, por lo que al comienzo de la temporada de 2018 se asoció con el club para apoyarlo mediante financiación, entrenamiento y equipación y botas para los días de partido.
Ahora mismo, el juego y la competición son un poco diferentes para los Fitzroy Lions y para todos nosotros. Sin embargo, el deporte sigue siendo una fuente de inspiración y le muestra al mundo lo que se puede conseguir cuando nos unimos.
Arriba puedes ver el segundo episodio de "Trabajo en equipo", grabado en Melbourne en diciembre de 2019. Sigue leyendo para descubrir más sobre los Fitzroy Lions.
"El Fitzroy Lions es un club de fútbol único en Australia", comenta Abdulmalik Abdurahman, fundador del club. "Así es como la gente debería recordarlo: un club de fútbol único".
También es la forma en la que la gente debería recordar al mismo Abdul. Nacido en Etiopía, Abdul emigró a Melbourne cuando era solo un niño. Explica que el fútbol le permitió seguir conectado con su cultura y encontrar algo que unía a su antiguo hogar con el nuevo. Sin embargo, después de unos años, las cuotas que tenía que pagar lo obligaron a dejar de jugar.
"No podía pagar la matrícula, así que me propuse hacer algo al respecto", recuerda Abdul.
Y lo hizo. En 2013, Abdul fundó los Fitzroy Lions.
"Creo que jugar al fútbol debería ser algo gratuito y en los Fitzroy Lions nos aseguramos de que los niños y niñas de la comunidad pueden acceder al deporte y jugar", dice Abdul. "No se tienen que matricular. No tienen que pagar nada para jugar".
Siete años más tarde, el club hace algo más que darles a los niños y las niñas la oportunidad de jugar al fútbol, también hace que estén unidos.
"Creo que este club consigue que la gente esté unida y que aprendan los unos de los otros mientras juegan al fútbol", dice Abdul. "No solo están jugando al fútbol juntos, sino que están intentando construir un punto de encuentro".
"Cuando estaba en otro equipo, mi amiga y yo éramos las únicas musulmanas que jugábamos. Y notábamos que la gente nos miraba. Cuando empecé a jugar al fútbol aquí, me sentí cada día más cómoda porque las otras jugadoras llevan hiyab. Creo que rompemos un estereotipo".
Hanan
Jugadora
"Nuestro entrenador intenta que hagamos muchos ejercicios, algunos de ellos difíciles, porque siempre dice: 'Nunca será más fácil, siempre será más difícil, y eso es lo que os convertirá en mejores jugadores y mejores atletas'. Y, cuando las cosas se ponen difíciles y queremos tirar la toalla, nos animamos unos a otros. Así es. Estoy muy agradecido por mis compañeros de equipo".
Tuji
Jugador
Se informó de esta historia en diciembre de 2019.