Fitzroy Lions SC

"El Fitzroy Lions es un club de fútbol único en Australia", comenta Abdulmalik Abdurahman, fundador del club. "Así es como la gente debería recordarlo: un club de fútbol único".



También es la forma en la que la gente debería recordar al mismo Abdul. Nacido en Etiopía, Abdul emigró a Melbourne cuando era solo un niño. Explica que el fútbol le permitió seguir conectado con su cultura y encontrar algo que unía a su antiguo hogar con el nuevo. Sin embargo, después de unos años, las cuotas que tenía que pagar lo obligaron a dejar de jugar.



"No podía pagar la matrícula, así que me propuse hacer algo al respecto", recuerda Abdul.



Y lo hizo. En 2013, Abdul fundó los Fitzroy Lions.



"Creo que jugar al fútbol debería ser algo gratuito y en los Fitzroy Lions nos aseguramos de que los niños y niñas de la comunidad pueden acceder al deporte y jugar", dice Abdul. "No se tienen que matricular. No tienen que pagar nada para jugar".



Siete años más tarde, el club hace algo más que darles a los niños y las niñas la oportunidad de jugar al fútbol, también hace que estén unidos.



"Creo que este club consigue que la gente esté unida y que aprendan los unos de los otros mientras juegan al fútbol", dice Abdul. "No solo están jugando al fútbol juntos, sino que están intentando construir un punto de encuentro".