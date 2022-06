Conoce a las chicas del equipo de lacrosse de Eyekonz de Filadelfia

Con 8 años, Adriana ya lleva tres años entrenándose en el lacrosse. Le atrajo este deporte sencillamente porque quería estar cerca de su hermana mayor y ahora sabe que le encanta ganarse el derecho de estar en el campo. "Me gusta hacer más ejercicio y seguir una dieta saludable", dice Adriana, recitando los motivos por los que adora Eyekonz. "La entrenadora me ha ayudado con todo eso".



Las hermanas vuelven a los entrenamientos, caminando con la determinación de un equipo que sabe que, si permanece unido, puede conseguir cualquier cosa que se proponga: el campeonato estatal o incluso una marcha por las personas negras.



Smith observa todo el campo y hace señas a una jugadora joven que da vueltas corriendo con poco entusiasmo y con una larga melena suelta en tirabuzones que le bailan a los lados de la cara. Smith le pide que se lo recoja, pero la chica protesta. No tiene un coletero y, además, acaba de salir de la peluquería. "Escucha", le dice Smith a la vez que pide prestada en la banda una goma para el pelo y le hace una coleta a la chica. "Eres una atleta y no puedes llevar el pelo en la cara". Una vez hecha esta muestra de amor del duro, le indica a la novata que debe reanudar el ejercicio y le pide que corra la última vuelta con ganas. Las jugadoras de Eyekonz tienen el listón alto y se animan las unas a las otras para alcanzarlo.