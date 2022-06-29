Cómo evitar el desvelo en venganza según los expertos del sueño

La mayoría llevamos una vida sobrecargada, apunta la doctora Jennifer Martin, psicóloga clínica, especialista en medicina en la UCLA y miembro del Nike Performance Council. Y lo que solemos hacer es sacrificar el sueño para tener más tiempo para nosotros mismos, en especial cuando no vivimos solos. Te dices: "solo un rato más" (un capítulo, una hora con el móvil). Cuando te das cuenta, son las dos de la mañana y te tienes que levantar a las siete.

Martin nos cuenta: "Cuando la gente tiene sueño, no siempre toma las mejores decisiones". Y es un círculo vicioso, porque, cuando decides no irte a la cama hasta tarde, tienes más cansancio al día siguiente, lo que aumenta las posibilidades de que se convierta en un hábito.

Probablemente no hace falta que te recordemos que no dormir de siete a nueve horas por la noche puede afectar a tu forma de pensar y de sentirte durante las horas que pasas en pie. Pero lo hacemos.

La doctora Keisha Sullivan, especialista en Medicina del Sueño, explica: "Podrías sentir sueño y notar que no te concentras ni recuerdas las cosas". Desde el punto de vista emocional, puedes estar de mal humor e irritable. Físicamente, la falta de sueño deja tu cuerpo estresado, haciendo que produzcas más cortisol (una hormona del estrés), que puede debilitar tu sistema inmunitario y hacer que enfermes más fácilmente, dice Sullivan. Y estas son solo las consecuencias a corto plazo. Ninguna de ellas es una buena señal de mejora a nivel de nutrición, fitness o salud mental.

¿Tenemos tu atención? Genial. Ahora que eres consciente de los inconvenientes de retrasar la hora de irte a dormir, para recuperar todo el control solo tienes que mantener tu compromiso ayudándote de estos consejos.