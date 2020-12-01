Cómo engañar al cerebro para dormir mejor

Es una cuestión de perspectiva. En general, las personas son más optimistas o más pesimistas, y algunos estudios recientes sugieren que esta inclinación no solo te afecta a nivel consciente: también podría predeterminar lo bien que duermes.



En un estudio publicado en el "Journal of Behavioral Medicine", se pidió a más de 3.500 adultos que rellenaran una encuesta acerca de su opinión sobre el mundo para luego completar una autoevaluación de su sueño. Los investigadores descubrieron que quienes se consideraban más optimistas tendían a calificar la calidad de su descanso como normal o muy buena, considerando factores como la rapidez con la que se dormían, las vueltas que daban y cuántas horas descansaban en total. Esto concuerda con lo que ya sabemos sobre la perspectiva: las personas optimistas tienden a anticipar buenos resultados de cualquier situación.



Sin embargo, el equipo de investigación creía que había algo más que eso y plantearon la siguiente disyuntiva: ¿las personas optimistas duermen mejor por su forma de ver la vida? ¿O es que descansar suficiente hace que se sientan bien y, por lo tanto, las vuelve más optimistas?



Para averiguarlo, cinco años más tarde, el equipo realizó un seguimiento y pidió al mismo grupo de participantes que repitiese el experimento. Quienes se habían considerado muy optimistas pero con una baja calidad del sueño tenían más probabilidades de haber experimentado una mejora en su descanso en comparación con los perfiles pesimistas. En otras palabras, su calificación del sueño cambió mientras que su actitud no lo hizo, por lo que los investigadores concluyen que el optimismo es un factor importante para dormir como un angelito.