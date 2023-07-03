Equipación de fútbol para niñas - Nike

En colaboración con Rebel Girls
Equípate para el partido
Las chicas suelen necesitar productos diferentes a los de los chicos para hacer deporte. Te traemos los consejos y productos clave para ayudarlas a seguir en movimiento y pasándolo en grande con seguridad, comodidad y sujeción.
Básicos de los sujetadores deportivos
Los sujetadores deportivos están diseñados para jugar y para el movimiento. Un buen sujetador debe dar comodidad y seguridad para saltar al campo, la cancha, la esterilla o cualquier otro espacio en el que practiquen. Te contamos cómo encontrar el sujetador perfecto para ella.
Encuentra su tipo de sujetador: la mayoría de los sujetadores deportivos para niña se pueden recoger en 2 categorías: sujeción ligera y media. Los modelos de sujeción ligera suelen estar hechos con un material más fino y elástico, y llevan tirantes más estrechos. Son perfectos para ejercicios como caminar, el yoga, los estiramientos o el ballet. Los diseños de sujeción media suelen ser más gruesos y tienen tirantes anchos. Ofrecen un ajuste más ceñido y dan más sujeción para las actividades de alto impacto como el running o cualquier tipo de salto.
Tómale las medidas: dile que se ponga un sujetador de los que ya tenga o una camiseta y tómale las medidas con una cinta métrica blanda. Envuélvela por la parte más ancha del pecho. Anota el número, porque esa será la talla de contorno, y contrástalo con la talla de sujetador que vaya a probarse. En Nike tienes disponible online una guía de tallas. Solo tienes que encontrar la medida que has apuntado y buscar la equivalencia en la tabla. Por ejemplo: 73-79 cm sería una talla mediana.
Comprueba que has acertado: elige unos cuantos modelos para que se los pruebe y vea qué tal se siente. Los tirantes y la banda alrededor de la espalda deben recoger pero sin apretar demasiado. El sujetador tiene que ajustarse bien debajo los brazos sin dejar huecos ni hacer arrugas. Dile que se estire, que corra un poco o que salte para ver si está cómoda y siente sujeción mientras se mueve. Si es así, cómpraselo y que empiece a disfrutarlo.
Ropa con protección para la regla
¿Sabías que el 70 % de las niñas evitan hacer deporte cuando están con la regla? Muchas chicas se preocupan por si se manchan o tienen problemas para encontrar ropa de entrenamiento cómoda. No obstante, la actividad física durante la regla es muy importante. Está demostrado que el ejercicio reduce los síntomas molestos del periodo como los calambres, los cambios de humor y energía o la ansiedad.
Las partes de abajo con protección para la regla son una forma fantástica de seguir activa en esos días sin sacrificar la comodidad. Descubre las mallas cortas Leak Protection de Nike. Su elegante diseño se adapta a los movimientos y cuenta con un forro absorbente que actúa como refuerzo de seguridad para su método de higiene habitual. La tecnología Dri-FIT de Nike capilariza el sudor para mantener la transpirabilidad y la frescura. Además, el modelo incluye dos bolsillos ocultos para el teléfono y las llaves. Anímala a correr, bailar, saltar y marcar goles sin preocupaciones con este pantalón corto ultracómodo.
Todo sobre los hiyabs deportivos
Todas las niñas deberían contar con las herramientas y productos que necesitan para practicar los deportes que adoran. Y, en el caso de algunas chicas, eso incluye el hiyab. Para las mujeres musulmanas, el hiyab es un símbolo de su religión y, para muchas de ellas, también una parte de su vida cotidiana. Pero los hiyabs diseñados para el día a día no están hechos para hacer deporte., ya que quedan más holgados y se pueden caer o enrollar. Aquí entra en juego el Nike Sport Pro Hijab.
Para probárselo, recógele el pelo en un moño bajo. Así evitarás que queden bultos incómodos y se quedará mejor ajustado. Utiliza las cintas interiores para que no se resbale. Se colocan detrás de las orejas y mantienen el hiyab en su sitio. Haz que se pruebe distintas tallas para encontrar el mejor ajuste. Después, que corra un poco, salte o estire para ver cómo se siente en movimiento. El día del partido, métele el hiyab por dentro del cuello de la camiseta para que su única preocupación sea darlo todo ahí fuera.
Botas de fútbol para niña
Es fundamental encontrar sus botas perfectas para que pueda rendir al máximo teniendo en cuenta la superficie en la que suela practicar o su estilo de juego.
Primero, debes saber en qué tipo de superficie juega, ya que influye en la tracción y el control. Por eso, es importante encontrar la placa de suela adecuada para cada terreno de juego. En Nike hemos creado distintas variantes para cubrir las exigencias de cada campo y que pueda dar siempre lo mejor de sí.
Lo siguiente es fijarte en su estilo y ver qué botas se adaptan mejor a su personalidad. Tenemos un montón de formas y colores para que se sienta cómoda con su look, desde creativos diseños personalizados a clásicos de piel en blanco o negro. Encuentra los que mejor encajen con ella.
Recuerda que, cuando compres productos para niña, debes dar prioridad a la comodidad y al ajuste. Cuando esté contenta con la prenda, será el momento de empezar a jugar.