Equipación de fútbol para niñas - Nike

Los sujetadores deportivos están diseñados para jugar y para el movimiento. Un buen sujetador debe dar comodidad y seguridad para saltar al campo, la cancha, la esterilla o cualquier otro espacio en el que practiquen. Te contamos cómo encontrar el sujetador perfecto para ella.

Encuentra su tipo de sujetador: la mayoría de los sujetadores deportivos para niña se pueden recoger en 2 categorías: sujeción ligera y media. Los modelos de sujeción ligera suelen estar hechos con un material más fino y elástico, y llevan tirantes más estrechos. Son perfectos para ejercicios como caminar, el yoga, los estiramientos o el ballet. Los diseños de sujeción media suelen ser más gruesos y tienen tirantes anchos. Ofrecen un ajuste más ceñido y dan más sujeción para las actividades de alto impacto como el running o cualquier tipo de salto.

Tómale las medidas: dile que se ponga un sujetador de los que ya tenga o una camiseta y tómale las medidas con una cinta métrica blanda. Envuélvela por la parte más ancha del pecho. Anota el número, porque esa será la talla de contorno, y contrástalo con la talla de sujetador que vaya a probarse. En Nike tienes disponible online una guía de tallas. Solo tienes que encontrar la medida que has apuntado y buscar la equivalencia en la tabla. Por ejemplo: 73-79 cm sería una talla mediana.

Comprueba que has acertado: elige unos cuantos modelos para que se los pruebe y vea qué tal se siente. Los tirantes y la banda alrededor de la espalda deben recoger pero sin apretar demasiado. El sujetador tiene que ajustarse bien debajo los brazos sin dejar huecos ni hacer arrugas. Dile que se estire, que corra un poco o que salte para ver si está cómoda y siente sujeción mientras se mueve. Si es así, cómpraselo y que empiece a disfrutarlo.