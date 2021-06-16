La lucha por la justicia social de Jordin Canada y Jrue Holiday dentro de una burbuja

Jrue: Lo cierto es que me enseñaron a ser fuerte. Como has dicho, nuestras experiencias en la burbuja fueron completamente diferentes. Eso es lo que siempre he aprendido, especialmente de mi madre, que fue parte de la primera liga femenina que se arrodilló. Ella estaba entre irse al extranjero o dedicarse a ser profesora, cosa que finalmente eligió. Tuvo que tomar grandes decisiones y luchar por lo que quería. Lo mismo ocurre con mi esposa. En el fútbol, no se les paga tanto como a los hombres.



Además, mi esposa apenas sabe lo que es perder, salvo en 2011, cuando se hicieron con el segundo lugar en el campeonato del mundo. Tiene dos medallas de oro olímpicas y una medalla de oro en el campeonato del mundo de 2015. Siempre sobresale. Por eso me molesta tanto que las mujeres no obtengan el reconocimiento que merecen. No quiero que las mujeres de mi familia pasen por eso, ni mi hermana, que jugó contigo. Cuando la gente dice que en el deporte femenino hay menos talento o aptitudes, te das cuenta de que, en realidad, nunca se han puesto a verlo. Por una parte, las mujeres juegan mucho más duro que los hombres, y sus habilidades son del más alto nivel. Las mujeres se esfuerzan mucho más que la mayoría de los hombres que conozco, sin quejarse ni lloriquear, y la forma en que juegan es dura. Lo veo en mi esposa y lo aprendí de mi madre. Son muy valientes. Siempre tuvieron que luchar y demostrar de lo que son capaces.