La lucha por la justicia social de Jordin Canada y Jrue Holiday dentro de una burbuja

Jrue, has donado todo el dinero ganado dentro de la burbuja de la NBA para ayudar a los fondos de justicia social destinados a apoyar el movimiento Black Lives Matter en Los Ángeles, Indianápolis y Nueva Orleans. ¿Qué motivó esa decisión?

Jrue: Honestamente, no me gustaba la idea de entrar en la burbuja. Desde el punto de vista social, nuestro mundo se estaba desmoronando, y no estaba haciendo lo suficiente. No sabía qué hacer; no sabía cómo ayudar. Sé que protestar ayuda, pero quería ir más allá. Un día estaba sentado en la cama con mi esposa, dándole vueltas, pensando en lo que podríamos hacer. Entonces ella sugirió que podíamos donar el resto de mi salario para ayudar a nuestra cultura, a nuestra comunidad. Justo cuando lo dijo, sentí cómo una bombilla se encendía en mi cabeza y cómo alguien me quitaba un gran peso de encima. La idea era perfecta porque, por mucho que hablásemos de ello, las diferencias económicas son enormes entre blancos y negros, o ricos y pobres. Dios me ha bendecido, he podido dedicarme al baloncesto durante mucho tiempo y ganar bastante dinero. Y no me lo voy a llevar al otro mundo, porque aquí hay personas que necesitan esa ayuda. Tengo capacidad financiera para ayudar. Si no hubiese surgido esa idea, creo que no habría ido a la burbuja.