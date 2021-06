Encontrar tu verdadero yo sobre 8 ruedas

Jes

Jes tiene 28 años y conoció este deporte por Shove. "Quería enseñarme a hacer un hill-bomb, que es bajar una cuesta frenando poco", recuerda. Al final Jes lo intentó, pero le hicieron falta muchos ánimos. "No paraba de temblar y estaba hecha un flan porque pensaba que aquel día iba a comer asfalto. ¡Pero no fue así!", nos dice. Ahora su estilo se centra en afrontarlo todo con relax. "Me meto en el bowl, hago algunos trucos y siempre intento mantener la calma. En estas cosas no puedes ir con prisas", dice.