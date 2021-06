En buena compañía: Harlem Honeys & Bears

Jean Miller

"Había evitado la natación toda mi vida", afirma Jean, hasta que un día los Harlem Honeys & Bears la vieron en una clase de aquaeróbic en la parte menos profunda de la piscina y la invitaron, a sus 63 años, a unirse al equipo. Ser parte del equipo la mantiene activa dentro y fuera de la piscina, ya que gracias a ello da clases a los jóvenes del barrio y participa en el desfile del Día de los Afroamericanos. "Cuando me uní al equipo, me di cuenta de que no solo hacía natación. También he avanzado en otros aspectos", explica Jean al hablar de la motivación que le da ser miembro del equipo.