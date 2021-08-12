Mi terreno de juego: El futuro del "break dance"

Demba Ndiaye, de 24 años, dice que se interesó por el break dance después de "ir a un cibercafé a ver vídeos". Con la ayuda de esos vídeos, entrenando solo y sin música en una cancha de baloncesto, aprendió la técnica de manera autodidacta. En 2019, Xavier se encontró a Demba practicando y lo invitó a unirse a los Power Crew.



En Dakar, el break dance no ha dejado de popularizarse desde los 80, década en que el hip hop penetró en la cultura senegalesa con los programas de televisión franceses y los recuerdos musicales traídos de Estados Unidos. Ahora, casi todos los días hay actuaciones de grupos como los Power Crew para disfrute de los lugareños. Los niños del vecindario esperan pacientemente a su alrededor, con ganas aprender trucos de los profesionales, como girar sobre la cabeza.