Qué saber sobre la práctica de ejercicio cuando estás intentando quedarte embarazada, según los ginecólogos

"Si te estás sometiendo a un tratamiento de fertilidad, consulta a tu médico antes de realizar cualquier tipo de ejercicio", dice la doctora Crawford. Principalmente, porque los tratamientos que estimulan el crecimiento ovárico también provocan que los ovarios se llenen de líquido. Cuando se agrandan de este modo, los ovarios se pueden mover con mucha facilidad y, si no tienes cuidado, pueden girarse y cortar su propio flujo sanguíneo, por lo que será necesario una cirugía de emergencia. "Todo aquello que pueda provocar que los ovarios se muevan o boten, como el running, el ciclismo intenso o los ejercicios pliométricos (saltar) quedan prohibidos", explica la doctora Crawford. En clase de cross training o de yoga evita los movimientos bocabajo. Hasta que el médico te dé el visto bueno, es mejor que no hagas ejercicios invertidos y optes por entrenamientos de bajo impacto, con pesas ligeras si vas a levantar peso, por precaución.



También tienes que tener cuidado con la intensidad del entrenamiento justo después de una transferencia de embriones para aumentar las probabilidades de éxito de la implantación. La doctora Crawford suele recomendar a las pacientes que mantengan su frecuencia cardiaca por debajo de los 150 latidos por minuto para garantizar el flujo de sangre al útero.





No importa en qué momento del viaje de la concepción te encuentres, las investigaciones demuestran que el ejercicio regular favorece la salud (tuya y del bebé que esperamos que tengas) durante todo el proceso. "Y, si no has hecho mucho ejercicio, no te preocupes", comenta el doctor Copperman, "nunca es demasiado tarde para empezar a moverse". Si hasta puedes hacer unas elevaciones de suelo pélvico mientras lees la breve sección a continuación.