Nuevos ídolos

BEN: ¿Qué significa el tenis para ti?

DYLAN: Cuando iba al colegio, algunos compañeros se metían conmigo por mi discapacidad. Y, la verdad, nunca conocí a nadie más con esta clase de problemas, así que me sentía algo perdido. Cuando conocí por primera vez a gente como yo fue cuando empecé a jugar al tenis.

BEN: Sí, yo lo veo igual. El aspecto social del deporte es increíble. El tenis me hizo sentir que no era diferente a los demás. Soy igual a todas las personas que me rodean y me siento reconfortado. Además, me dio confianza en los demás aspectos de mi vida.

DYLAN: Sí, ese uno de los poderes del deporte. Ahora mismo me dedico a tiempo completo a jugar al tenis en silla de ruedas a nivel profesional, por lo que me siento en una posición muy privilegiada. La generación anterior lo tuvo más difícil, no tuvieron las mismas oportunidades de jugar que nosotros y creo que eso es algo que no debemos dar por sentado.