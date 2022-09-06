Cómo el mindfulness crea y rompe hábitos según el doctor Jud Brewer

Ya sea intentar pasar menos tiempo delante de una pantalla o reducir el consumo de azúcar, mucha gente sabe lo duro que es romper los malos hábitos. Según el médico y autor superventas de La mente ansiosa, Judson Brewer, no es una cuestión de voluntad, sino de mindfulness. En este episodio, el director de investigación e innovación del Mindfulness Center de la Universidad Brown (EE. UU.) acompaña a la presentadora Jaclyn Byrer para explicar qué ocurre en el cerebro cuando rompemos y adquirimos hábitos. También nos habla de herramientas para crear hábitos, acrónimos y técnicas para replantear nuestra forma de ver las cosas, todo ello con el fin de aprender a controlar mejor nuestro comportamiento.