Cómo el mindfulness crea y rompe hábitos según el doctor Jud Brewer

Podcast Trained: Romper hábitos poco saludables con el Dr. Jud Brewer
Coaching
Los cambios en el comportamiento comienzan en el cerebro. Aprende a dejar atrás hábitos poco saludables con consejos de mindfulness de este siquiatra especialista en adicciones.
Trained es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.
Ya sea intentar pasar menos tiempo delante de una pantalla o reducir el consumo de azúcar, mucha gente sabe lo duro que es romper los malos hábitos. Según el médico y autor superventas de La mente ansiosa, Judson Brewer, no es una cuestión de voluntad, sino de mindfulness. En este episodio, el director de investigación e innovación del Mindfulness Center de la Universidad Brown (EE. UU.) acompaña a la presentadora Jaclyn Byrer para explicar qué ocurre en el cerebro cuando rompemos y adquirimos hábitos. También nos habla de herramientas para crear hábitos, acrónimos y técnicas para replantear nuestra forma de ver las cosas, todo ello con el fin de aprender a controlar mejor nuestro comportamiento.
"No se trata de lo que debemos hacer, sino de prestar atención a la sabiduría de nuestro cuerpo. Cuando lo hacemos, empezamos a rechazar esos comportamientos perjudiciales para nuestra salud".
Judson Brewer
Neurocientífico y siquiatra especialista en adicciones
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