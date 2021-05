Los creativos adolescentes que están cambiando la música y la pasarela

Deba, ¿cómo ha sido tu experiencia, como representante de la mujer de Oriente Medio en la industria creativa?



Deba: Una de las principales razones por las que empecé con todo lo que hago es que, de pequeña, no se veían referentes kurdos o de Oriente Medio en Internet que se dedicaran al tipo de trabajo que hacía yo. Y no era algo que apreciara solo yo. Muchas de mis amigas tampoco se sentían representadas. Era muy desalentador; éramos chicas jóvenes y el único referente que teníamos, al que podríamos aspirar, era el canon de mujer occidenta rubia de ojos azules, tan convencional y típico. Es un concepto tan alejado de la realidad que no tiene sentido.



Por eso necesitamos que haya más variedad en la belleza en nuestra industria. Ahora mismo, parece que el sector se está haciendo un poco más diverso; pero solo en lo que respecta al modelaje y al casting. El siguiente paso sería reflejar este también en la producción. Entre bastidores sigue habiendo una inmensa mayoría blanca. No vamos a dar el problema por solucionado porque ahora tengamos unos cuantos modelos negros. ¿Qué sentido tiene eso si el resto del equipo de producción y demás sigue siendo estando compuesto solo por gente blanca? No podemos dar por válida una representación que solo existe de cara a la galería. Tenemos que hacer que las cosas sean justas para todo el mundo y de verdad.



¿Cuál ha sido la respuesta a vuestro trabajo para cambiar esas percepciones dentro de vuestras respectivas disciplinas; la música y el modelaje?



Tom: En mi opinión la cosa está muy dividida. El público suele aceptar mis obras totalmente o rechazarlas de inmediato. Sin medias tintas. Algunas personas piensan, "¿Pero qué tipo de música es esta? Qué horror. Vaya música hay hoy en día". Y otras dicen: "Vaya maravilla. No había oído nada igual". Hay quien lo ve como algo positivo y quien lo ve como algo negativo. Todo depende de su mentalidad y gustos. Mi música es un buen tema de debate. Me gusta escuchar qué opina la gente sobre ella. Prefiero que cada cual decida por sí mismo lo que significa mi música para ellos.



Deba: Ha habido de todo. Me encuentro con muchas chicas que me dan las gracias y eso me parece muy bonito. Es, literalmente, la única razón por la que lucho y trato de lograr cambios.



Tom: Sí, Deba se implica mucho. Siempre me decía: "Me habría encantado tener referentes como yo cuando era más pequeña; haber visto más chicas con el pelo voluminoso, las cejas gruesas y cosas así". Y luego me enseñaba mensajes y comentarios de chicas que le contaban que siempre se habían reído de ellas por sus cejas y que ella las había ayudado a aceptarlas tal cual son. Es increíble que Deba haya ayudado a alguien a sentirse así.



Deba: Es alucinante poder ayudar a alguna chica a sentirse cómoda con su aspecto. Y no solo por mi apariencia, sino por mi herencia. Me llamaban terrorista todos los días. Solían llamarme gorila o Chewbacca. Es muy doloroso que te digan cosas tan horribles solo por tener un poco más de vello que otras personas en los brazos y otras tonterías así. Me gusta ver que las mujeres superan estas cosas y ahora son más fuertes.