Los creativos adolescentes que están cambiando la música y la pasarela

La pareja que está cambiando la industria de la música y del modelaje
Cultura
Tom y Deba, ambos de 19 años, están desarrollándose para revolucionar su sector y dar poder a su generación.
Todos a una: nos hemos distanciado, pero no tenemos por qué desconectar. Hablamos con nuestro reparto del Lookbook Holiday 2020 sobre lo que significa estar juntos en este momento.
Deba Hekmat y su pareja, Tom Austin, no tienen tiempo que perder.
Estos dos adolescentes de espíritu creativo, modelo y músico respectivamente, comentan que durante el confinamiento han tenido tiempo para plantear conversaciones delicadas sobre el racismo y las reformas de la sociedad, pero también para impulsar sus propias carreras. Les gustaría poder echar la vista atrás en el futuro y afirmar que aprovecharon este tiempo para causar un impacto.
"No quiero que lo único que queden sean todos esos meses, que dedicásemos tanto tiempo a no hacer nada", comenta Tom, más conocido como Niko B., un rapero de una pequeña ciudad a una hora al norte de Londres. "Por eso he estado horas y horas en mi habitación intentando crear cosas nuevas. Me gusta dar a luz invenciones que no existían hace cinco minutos".
Entre esas creaciones están dos singles de éxito, que han cosechado decenas de millones de reproducciones. Deba también está desarrollando su propia carrera profesional como modelo y activista. Tras unirse a una agencia de modelos a través de Instagram, ahora utiliza su plataforma en crecimiento para luchar contra los estándares de belleza obsoletos en la industria creativa. Es originaria de Kurdistán, pero ahora vive en Londres, y habla a menudo a través de Instagram con sus compañeros sobre los problemas a los que se enfrenta su generación.
"Puede ser difícil mantener una conversación sobre raza e igualdad, pero también es muy importante hacerlo, es vital", señala Deba. "Siempre he expresado las cosas en las que creo, pero en los últimos dos meses la cosa ha llegado a otro nivel".
La pareja, que se conoció por Instagram y cuyas diversas actividades creativas desafían cualquier encasillamiento o camino tradicional, nos habla sobre el hecho de que, para cambiar el mundo, debemos tener más empatía a la hora de apoyar a los demás y de cómo su generación está a la altura de este desafío.
"Me gusta dar a luz invenciones que no existían hace cinco minutos".
Tom
Vivimos en un mundo hiperconectado. Vosotros os conocisteis por redes sociales, ¿verdad?
Tom: Teníamos un amigo en común y siempre lo usaba como excusa para hablarle. Por supuesto, empecé a seguirla, pero tuve que usar el viejo truco de cancelar el follow y volver a solicitarlo para que se diera cuenta. Como no funcionó, los intenté como 10 veces más. Al final me respondiste a la undécima. Mereció la pena.
Deba: Y aquí estamos.
Otro detalle muy de estos tiempos es que solo tenéis 19 años y ya estáis trabajando en muchísimos proyectos diferentes. ¿Cómo describiríais vuestro trabajo?
Deba: En primer lugar, y ante todo, soy modelo. Me dedico al modelaje. Pero supongo que, durante los últimos años en esta industria, he podido encontrar mi voz y crear una plataforma donde defiendo a las mujeres jóvenes de la comunidad negra y a los jóvenes como yo que trabajan en este sector con la esperanza de convertirlo en un lugar mejor.
Tom: No hay nada como la música [para mí]. Además, me permite meter la nariz en un montón de disciplinas creativas diferentes. Por ejemplo, he dirigido uno de mis vídeos musicales. He compuesto la música y también la parte cinematográfica. Puedo organizar la sesión de fotos para la portada o diseñar alguna prenda específica para el vídeo. Aprovecho cada oportunidad que surge para crear. Me refiero a la música, el cine, la moda (aunque no me gusta mucho la palabra "moda" y prefiero hablar de "ropa"), la fotografía... Todo, en realidad.
Deba, ¿cómo ha sido tu experiencia, como representante de la mujer de Oriente Medio en la industria creativa?
Deba: Una de las principales razones por las que empecé con todo lo que hago es que, de pequeña, no se veían referentes kurdos o de Oriente Medio en Internet que se dedicaran al tipo de trabajo que hacía yo. Y no era algo que apreciara solo yo. Muchas de mis amigas tampoco se sentían representadas. Era muy desalentador; éramos chicas jóvenes y el único referente que teníamos, al que podríamos aspirar, era el canon de mujer occidenta rubia de ojos azules, tan convencional y típico. Es un concepto tan alejado de la realidad que no tiene sentido.
Por eso necesitamos que haya más variedad en la belleza en nuestra industria. Ahora mismo, parece que el sector se está haciendo un poco más diverso; pero solo en lo que respecta al modelaje y al casting. El siguiente paso sería reflejar este también en la producción. Entre bastidores sigue habiendo una inmensa mayoría blanca. No vamos a dar el problema por solucionado porque ahora tengamos unos cuantos modelos negros. ¿Qué sentido tiene eso si el resto del equipo de producción y demás sigue siendo estando compuesto solo por gente blanca? No podemos dar por válida una representación que solo existe de cara a la galería. Tenemos que hacer que las cosas sean justas para todo el mundo y de verdad.
¿Cuál ha sido la respuesta a vuestro trabajo para cambiar esas percepciones dentro de vuestras respectivas disciplinas; la música y el modelaje?
Tom: En mi opinión la cosa está muy dividida. El público suele aceptar mis obras totalmente o rechazarlas de inmediato. Sin medias tintas. Algunas personas piensan, "¿Pero qué tipo de música es esta? Qué horror. Vaya música hay hoy en día". Y otras dicen: "Vaya maravilla. No había oído nada igual". Hay quien lo ve como algo positivo y quien lo ve como algo negativo. Todo depende de su mentalidad y gustos. Mi música es un buen tema de debate. Me gusta escuchar qué opina la gente sobre ella. Prefiero que cada cual decida por sí mismo lo que significa mi música para ellos.
Deba: Ha habido de todo. Me encuentro con muchas chicas que me dan las gracias y eso me parece muy bonito. Es, literalmente, la única razón por la que lucho y trato de lograr cambios.
Tom: Sí, Deba se implica mucho. Siempre me decía: "Me habría encantado tener referentes como yo cuando era más pequeña; haber visto más chicas con el pelo voluminoso, las cejas gruesas y cosas así". Y luego me enseñaba mensajes y comentarios de chicas que le contaban que siempre se habían reído de ellas por sus cejas y que ella las había ayudado a aceptarlas tal cual son. Es increíble que Deba haya ayudado a alguien a sentirse así.
Deba: Es alucinante poder ayudar a alguna chica a sentirse cómoda con su aspecto. Y no solo por mi apariencia, sino por mi herencia. Me llamaban terrorista todos los días. Solían llamarme gorila o Chewbacca. Es muy doloroso que te digan cosas tan horribles solo por tener un poco más de vello que otras personas en los brazos y otras tonterías así. Me gusta ver que las mujeres superan estas cosas y ahora son más fuertes.
"Es alucinante poder ayudar a alguna chica a sentirse cómoda con su aspecto".
Deba
"Cuando te conectas, no tienes por qué limitarte a mirar el móvil durante horas y horas. También puedes hablar con gente interesante y tener conversaciones enriquecedoras".
Deba
¿Por qué crees que tu generación es capaz de conectar con los demás de una manera tan masiva?
Tom: Supongo que por el poder de las redes sociales. Cuando mi padre era pequeño, por ejemplo, si quería que 100 personas vieran algo, tenía que imprimir 1.000 carteles y hacer un gran esfuerzo para ponerlos por todas partes. Ahora nos basta con subir una historia o crear un evento; todo el mundo puede publicar una historia en Instagram y mil cosas más así, y en cinco minutos podrían verlo 5.000 personas. La cantidad de oportunidades y puertas que se pueden abrir a través de las redes sociales y el cambio que puede generarse en ellas es una pasada.
Deba: Sí. Es una locura. Las redes sociales son un mundo aparte. Puedes utilizarlas de manera positiva, ganar dinero con ellas o usarlas para divulgar y ayudar a otras personas. Y también puedes utilizarlas de forma negativa y entrar en un profundo y autodestructivo círculo vicioso. Se trata de elegir y pensar: "¿Por qué estoy con el móvil? ¿Qué voy a sacar de él?".
Si eso es motivar el cambio y fomentar el autoaprendizaje, es lo que quiero para mí; lo que quiero transmitir. No quiero visitar las redes sociales para pasarme el día tragando contenido y sentir pena de mi aspecto o de mi forma de ser o darle vueltas al dinero que tengo o no tengo.
"Cuando te conectas, no tienes por qué limitarte a mirar el móvil durante horas y horas, procesando toneladas de información. También puedes hablar con gente interesante y tener conversaciones enriquecedoras"..
"Es una pasada la cantidad de oportunidades y puertas que se pueden abrir a través de las redes sociales y los cambios que se pueden conseguir con ellas".
Tom
Además de en las redes sociales, la sed de cambio y la tendencia a desafiar el statu quo se está viviendo en todas partes. El mundo está escuchando. ¿Por qué pensáis que ocurre?
Deba: Creo que nuestra generación no está demasiado cansada, pero sí veo que, hasta cierto punto, nos hemos hartado, y cambiar depende de nosotros. Realmente está en nuestras manos, ¿entiendes? Somos la generación que, con suerte, impulsará el cambio.
Cada vez se ven más jóvenes blancos entablando conversaciones intensas con sus padres en las que se ve que no están para nada de acuerdo con ellos. Hemos visto muchísimos vídeos de jóvenes hablando con sus padres y discutiendo sobre este tipo de cosas. Pero es necesario. Tenemos que abandonar la comodidad de ignorar estos temas.
Siempre he sido muy clara sobre las cosas en las que creo, especialmente en todo lo que tiene que ver con la igualdad y los problemas raciales. Pero en los últimos dos meses, todo se ha intensificado a un nivel completamente diferente. Y creo que puede deberse al hecho de tener que quedarnos en casa. Cuando acumilamos mucha rabia e ira que no podemos liberar, tenemos que plasmarlo en algún sitio.
Por último, además de los millones de personas con los que os conectáis todos los días, ¿cómo os apoyáis y os dais fuerza entre vosotros?
Tom: Le enseño inmediatamente todo lo que hago. Valoro enormemente su opinión. Es algo que, además, me sirve de motivación. Cuando hacemos algo, nos gusta enseñarlo a los demás, ¿verdad? Nos gusta eso, además de disfrutar nosotros mismos de nuestra propia creación.
Deba: Somos muy diferentes. Cada uno hace lo suyo. Pero cuando me ve mejorar, se inspira para mejorar él. Siempre que lo veo conseguir un nuevo trabajo o prosperar de cualquier otra forma, lo felicito y lo animo. Y luego pienso en las maneras en que puedo seguir mejorando yo. Sus logros me motivan. Tom es mi inspiración. Es un encanto.
Tom: Me encanta que digas esas cosas de mí.
Publicado: julio de 2020