Crea una actitud fuerte

Andy Puddicombe, miembro del Nike Performance Council y cofundador de la aplicación de mindfulness Headspace, nos comenta que la meditación es una de las mejores formas de alcanzar ese estado. Mientras meditas, una mayor cantidad de sangre fluye hacia la materia gris de tu cerebro (la parte encargada del control muscular y la percepción sensorial), y se vuelve más espesa y fuerte. Esto puede ayudarte a calmar los nervios o a eliminar las dudas o la ansiedad en momentos estresantes, para que puedas concentrarte al máximo en tu propósito.



Solo necesitas unos minutos para conectar con este poder. Prueba esta meditación de 20 segundos: realiza tres respiraciones profundas; inhala por la nariz y exhala por la boca. Presta atención a cómo te sientes y deja que los pensamientos vayan y vengan.



Realiza esta práctica de respiración rápida varias veces al día y aumenta gradualmente la cantidad de respiraciones mientras dejas que tus pensamientos fluyan. A la larga, tu mente podrá ayudar a llevar tu cuerpo al siguiente nivel.