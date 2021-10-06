Wang Qing es una b-girl que se mueve como en los cuentos de hadas

Te presentamos a la b-girl con movimientos de cuento
Atletas*
Descubre cómo una de las b-girls más importantes de China combina sus estudios con su arte.
Wang Qing en los estudios Green Panda de Pekín.
Wang Qing se despierta cada mañana lista para bailar. Lo único que tiene que hacer es recoger su colchón y echarlo a un lado para dejar libre una pista de baile fucsia y un espejo que ocupa toda la pared. En cuanto da el toque final con la música, su cuarto se convierte totalemente en un estudio de danza.
En el mundo del break dance, Wang Qing es una bailarina única y ultrapotente. No solo es una de las b-girls más reputadas de China, sino que también estudia a tiempo completo para doctorarse en floklore chino. En sus combos, introduce esa experiencia incorporando todo tipo de particularidades y narrativas a sus movimientos.
Me atrajo mucho la idea de estudiar el folklore de mi país porque de pequeña me encantaba leer cuentos", nos dice. "Al escuchar las historias de otras personas, entendemos mejor cómo se sienten y cómo perciben el mundo que las rodea".
En la pista, las narrativas coreografiadas de Wang Qing cautivan al público con un principio, un nudo y un desenlace bien diferenciados. En sus rutinas ha actuado como Zixia, un hada de una leyenda china del siglo XVI. También suele incorporar a sus pasos movimientos de las artes marciales tradicionales. "Hay algo especial en la forma en que las bailarinas hacemos giros y movimientos explosivos o poses como la de la serpiente o el dragrón".
"Hay algo especial en la forma en que las bailarinas hacemos giros y movimientos explosivos o poses como la de la serpiente o el dragón".
En China hay muy pocas b-girls. El break es un deporte mayoritariamente masculino y, como parte de una minoría, ellas emanan elegancia en la pista. Esta disciplina de danza hará su debut olímpico en 2024 y Wang Qing espera poder clasificarse con su singular estilo. Esta modalidad es muy de suelo: tienes que doblar mucho las rodillas, tener el core fuerte y rebotar con fuerza. Pero cuando Wang Qing se mueve, parece que flota. Sus movimientos transmiten mucha ligereza. "Los b-boys suelen bailar de manera feroz, como un tigre o un león", nos dice.
"Entreno como una atleta para expresarme como una artista".
Pero el éxito de Wang Qing no es le ha llegado de la noche a la mañana. Empezó a bailar porque le llamaba la atención como forma de entrenar. Pasó una década hasta que encontró su propio ritmo y se enamoró por completo del deporte. "Con el tiempo, me fui cansando del baile. Me di cuenta de que aquellos movimientos tan solo imitaban los de los chicos", dice. "Mis transiciones de top rock y down rock eran calcadas de otros bailarines. No creaba nada original. Al verme, sabía exactamente qué movimiento venía después".
También ha desarrollado un look muy personal: se suelta siempre la melena, metafórica y literalmente. "La clave es crear tu propio estilo, no basta dominar un movimiento en concreto que ya haya hecho otra persona", afirma. Para Wang Qing, ese tipo de creatividad no se desarrolla sin trabajo físico. "Entreno como una atleta para expresarme como una artista".
"El break es una manera de expresar quién soy en realidad".
Wang Qing es todo un referente para otras b-girls de China, que acuden a ella en busca de consejo. ¿Y cuál les daría? Que se expresen a través de la danza. "Me gusta pensar en el break como una forma de hacer arte con cada expresión diaria", dice. Qing se descubre como una académica trabajadora y tranquila, y el break la ayuda a mostrar su vibrante mundo interior. "Ahora que lo pienso, quizá de pequeña no era tan introvertida. Tan solo lo parecía y el break me dio una forma de expresarme", dice.
"En 2019, la invitaron a unirse al grupo líder Green Panda y hasta ahora ha ganado 10 batallas con ellos. Se ha establecido como una de las breakers más importantes de China y tiene la esperanza de poder representar a su país a nivel internacional. Además, ha definido su propio estilo con sus propios términos. "Hay una frase del Tao Te Ching que me encanta: 'El agua fluye, suave y blanda, pero es capaz de desgastar la roca, que es dura y no se puede malear', nos cuenta. "Que algo sea suave no quiere decir que sea débil e inferior. Es un estado especial que puede resistir y superar muchos obstáculos. Y esa estrategia ha ayudado a muchas b-girls a alcanzar la victoria".
Vídeo: KC
Fotografía: Yuyang Liu
Texto: Clarissa Wei
Fecha: julio de 2021