Wang Qing es una b-girl que se mueve como en los cuentos de hadas

Wang Qing es todo un referente para otras b-girls de China, que acuden a ella en busca de consejo. ¿Y cuál les daría? Que se expresen a través de la danza. "Me gusta pensar en el break como una forma de hacer arte con cada expresión diaria", dice. Qing se descubre como una académica trabajadora y tranquila, y el break la ayuda a mostrar su vibrante mundo interior. "Ahora que lo pienso, quizá de pequeña no era tan introvertida. Tan solo lo parecía y el break me dio una forma de expresarme", dice.



"En 2019, la invitaron a unirse al grupo líder Green Panda y hasta ahora ha ganado 10 batallas con ellos. Se ha establecido como una de las breakers más importantes de China y tiene la esperanza de poder representar a su país a nivel internacional. Además, ha definido su propio estilo con sus propios términos. "Hay una frase del Tao Te Ching que me encanta: 'El agua fluye, suave y blanda, pero es capaz de desgastar la roca, que es dura y no se puede malear', nos cuenta. "Que algo sea suave no quiere decir que sea débil e inferior. Es un estado especial que puede resistir y superar muchos obstáculos. Y esa estrategia ha ayudado a muchas b-girls a alcanzar la victoria".