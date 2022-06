Wang Qing es una b-girl que se mueve como en los cuentos de hadas

Pero el éxito de Wang Qing no es le ha llegado de la noche a la mañana. Empezó a bailar porque le llamaba la atención como forma de entrenar. Pasó una década hasta que encontró su propio ritmo y se enamoró por completo del deporte. "Con el tiempo, me fui cansando del baile. Me di cuenta de que aquellos movimientos tan solo imitaban los de los chicos", dice. "Mis transiciones de top rock y down rock eran calcadas de otros bailarines. No creaba nada original. Al verme, sabía exactamente qué movimiento venía después".



También ha desarrollado un look muy personal: se suelta siempre la melena, metafórica y literalmente. "La clave es crear tu propio estilo, no basta dominar un movimiento en concreto que ya haya hecho otra persona", afirma. Para Wang Qing, ese tipo de creatividad no se desarrolla sin trabajo físico. "Entreno como una atleta para expresarme como una artista".