Las Nike Pegasus Premium reinventan la idea de correr sobre el aire
Novedades sobre productos
Descubre cómo esta impactante innovación nos llevó al mayor retorno de energía de la línea Pegasus.
¿Cuál será la próxima gran innovación de running? Esa es la pregunta que ha inspirado a Nike desde sus inicios. En 1970, Bill Bowerman utilizó la gofrera de su casa para crear el patrón de la suela de algunas de las primeras zapatillas de running de la marca. A día de hoy, ese afán por innovar y desarrollar una cultura creativa ha impulsado una nueva generación de zapatillas Nike.
Las Pegasus Premium son la última innovación de la empresa e incorporan la primera unidad Air Zoom esculpida y visible de longitud completa de Nike. "La unidad Air es nuestra tecnología de amortiguación más reactiva y duradera", afirma Paul Begyn, director de innovación en el desarrollo de zapatillas.
La tecnología Air es una de las innovaciones más importantes desarrolladas por Nike. Durante décadas de exploración, el Nike Sport Research Lab ha contribuido a perfeccionar la revolucionaria tecnología Air. En la actualidad, sigue siendo un componente fundamental en algunas zapatillas Nike, incluidas las Nike Alphafly 3, el modelo de maratón más rápido de la marca.
La unidad Air completa tardó mucho en llegar. En 2016, el equipo experimentó por primera vez con las Zoom All Out, que tenían una unidad Air plana que se extendía desde la puntera hasta el talón. El equipo de innovación priorizó la mejora de los niveles de eficiencia de las Zoom All Out.
El equipo de ingeniería de Nike siguió fijándose en otras zapatillas de la gama, concretamente en las Vaporfly, como posible inspiración para la unidad Air Zoom. "El grupo se centró en la curvatura de la placa de carbono", afirma Begyn. "Y en cómo esta permitía una transición suave para cualquier runner".
El retorno de energía es fundamental en el running. Y Begyn y su equipo lo sabían bien. La forma en la que el pie entra en contacto con el suelo puede afectar a la eficiencia: cuando mayor es el retorno, menos energía se gasta.
¿Podría utilizarse la forma curvada de la placa de carbono de las Vaporfly en la unidad Air para facilitar esta transición?
El descubrimiento
La respuesta llegó de una manera inesperada. Durante el confinamiento por la COVID-19, a Kevin Sze, miembro del equipo de innovación, se le ocurrió una idea.
Hizo una prueba con una botella de vidrio y una olla para esculpir la forma del antepié y el arco de manera que se imitara mejor un pie humano, y aplicó calor para crear la nueva unidad Air.
"A veces, la solución más simple es la más innovadora".
Clayton Chambers
Director sénior de innovación de futuros sistemas de amortiguación.
Cuando pudo compartir su idea con el equipo, poco a poco comenzó a desarrollar prototipos. Lo había hecho una vez, pero tenía que demostrar que no era casualidad. Para el siguiente paso, se creó un modelo por impresión 3D que permitiera conseguir una forma más uniforme y controlar directamente dónde se aplicaría el calor. Ya no se necesitaban botellas.
Aunque el equipo tenía pruebas de que la unidad Air se podía moldear, eso no quería decir que fuera a funcionar. La fase de exploración comenzó en el Nike Sport Research Lab, donde se crearon 35 zapatillas con la nueva unidad Air Zoom, que iban desde modelos elegantes hasta diseños tremendamente futuristas.
"La primera fase de exploración ilimitada se llevó a cabo durante unos días y durante ese tiempo se nos ocurrieron cientos de ideas, algunas de ellas alucinantes", explica Chambers. "Durante las siguientes semanas, pasamos por el proceso de lluvia de ideas, creación aproximada de prototipos, pruebas con el equipo, perfeccionamiento adicional y selección a medida que avanzábamos".
En aquel momento, el equipo había reducido las opciones a solo 4 modelos, que luego probaron con runners. Su feedback indicaba que notaban el retorno que el equipo estaba tratando de lograr.
"Ese momento impulsó al equipo a centrarse en el perfeccionamiento de la idea inicial", comenta Chambers.
Pasaron los meses y, con el mismo grupo de runners dando feedback constante, creció la confianza y el entusiasmo del equipo. Se estaba gestando algo grande.
Finalmente, el equipo se decidió por una parte superior de Engineered Mesh y una mediasuela apilada a capas de espuma ZoomX justo debajo del pie, una unidad Air Zoom moldeada en el centro y espuma ReactX en el talón.
"La espuma ReactX proporciona una base estable pero reactiva debajo de la unidad Air Zoom en el talón, mientras que la pieza de espuma ZoomX de longitud completa encima de la unidad Air Zoom aporta un retorno de energía adicional desde el talón hasta la puntera sin añadir peso", explica Chambers.
Poniendo la unidad Air Zoom a prueba
Una vez decidido el diseño, comenzaron las pruebas. El grupo de runners de Blue Ribbon Studios de Los Ángeles probó los primeros modelos, y fue fundamental que bastantes atletas de élite de todo el mundo también lo hiciera para perfeccionar las zapatillas. Con cada nueva versión, el equipo de Nike pulía aún más su visión. El resultado: al grupo de runners le encantó la reactividad y afirmaron que las Pegasus Premium tenían un mayor retorno de energía.
Nike llevó las zapatillas al Nike Sport Research Lab, donde los atletas profesionales Rai Benjamin y Jessica Hull las probaron y destacaron su reactividad.
"Tanto si al correr apoyas más con la puntera como si plantas primero el talón, la reactividad es increíble".
Rai Benjamin
Campeón olímpico de running
"La burbuja de aire se comprime y vuelve a responder cuando despegas el pie del suelo", afirma Hull.
Los años de innovación finalmente están dando sus frutos, ya que las Pegasus Premium se lanzarán el 30 de enero de 2025 en todo el mundo, excepto en China, donde llegarán el 6 de febrero. Estarán disponibles en unidades limitadas tras su lanzamiento. "El sueño de cualquier equipo de innovación es crear un producto con un gran impacto", afirma Sze.
Ahora, su sueño se está haciendo realidad. Disfruta de la alegría de correr y experimenta el mayor retorno de energía de las Nike Pegasus.