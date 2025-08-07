Las Nike Pegasus Premium reinventan la idea de correr sobre el aire

Cuando pudo compartir su idea con el equipo, poco a poco comenzó a desarrollar prototipos. Lo había hecho una vez, pero tenía que demostrar que no era casualidad. Para el siguiente paso, se creó un modelo por impresión 3D que permitiera conseguir una forma más uniforme y controlar directamente dónde se aplicaría el calor. Ya no se necesitaban botellas.

Aunque el equipo tenía pruebas de que la unidad Air se podía moldear, eso no quería decir que fuera a funcionar. La fase de exploración comenzó en el Nike Sport Research Lab, donde se crearon 35 zapatillas con la nueva unidad Air Zoom, que iban desde modelos elegantes hasta diseños tremendamente futuristas.

"La primera fase de exploración ilimitada se llevó a cabo durante unos días y durante ese tiempo se nos ocurrieron cientos de ideas, algunas de ellas alucinantes", explica Chambers. "Durante las siguientes semanas, pasamos por el proceso de lluvia de ideas, creación aproximada de prototipos, pruebas con el equipo, perfeccionamiento adicional y selección a medida que avanzábamos".

En aquel momento, el equipo había reducido las opciones a solo 4 modelos, que luego probaron con runners. Su feedback indicaba que notaban el retorno que el equipo estaba tratando de lograr.

"Ese momento impulsó al equipo a centrarse en el perfeccionamiento de la idea inicial", comenta Chambers.

Pasaron los meses y, con el mismo grupo de runners dando feedback constante, creció la confianza y el entusiasmo del equipo. Se estaba gestando algo grande.

Finalmente, el equipo se decidió por una parte superior de Engineered Mesh y una mediasuela apilada a capas de espuma ZoomX justo debajo del pie, una unidad Air Zoom moldeada en el centro y espuma ReactX en el talón.

"La espuma ReactX proporciona una base estable pero reactiva debajo de la unidad Air Zoom en el talón, mientras que la pieza de espuma ZoomX de longitud completa encima de la unidad Air Zoom aporta un retorno de energía adicional desde el talón hasta la puntera sin añadir peso", explica Chambers.