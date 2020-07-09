Cómo hacer el bicho muerto: paso a paso

Los bichos muertos son geniales para trabajar cuerpo y mente a la vez. Que no te engañe lo sencillo que parece. Este movimiento de cardio de bajo impacto merece mucho la pena, sobre todo para quienes se toman el tiempo de hacerlo bien.



El bicho muerto es uno de los ejercicios con peso corporal más engañosos: no parece exigente, pero, si lo haces correctamente (es decir, con calma y control), puede ser arrasador a nivel de torso y hacer que notes el cansancio en esta zona rápidamente. Es uno de los favoritos entre entrenadores y fisioterapeutas, ya que es un movimiento de bajo impacto que fortalece el abdomen sin perjudicar la espalda. Además, es todo un reto de estabilidad, coordinación y concentración. La Nike Master Trainer Kirsty Godso nos cuenta por qué y cómo debemos hacer el bicho muerto.