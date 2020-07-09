Mejora tu plancha de antebrazos para obtener mejores resultados

Las planchas son perfectas para trabajar el torso, incluidos el músculo transverso del abdomen (el músculo más profundo de esta zona), el músculo recto del abdomen (los del llamado "six-pack") y los oblicuos externos (los que recorren los costados del recto abdominal, desde la pelvis hasta la caja torácica). Los hombros (deltoides), el pecho (pectorales y serrato anterior o los laterales superiores de las costillas) y la espalda (dorsal ancho, trapecio, romboides y los pequeños músculos que hay a lo largo de la columna: el erector de la columna) son los que soportan todo el peso. Con las planchas sobre antebrazos se trabaja mejor el músculo transverso del abdomen que con las planchas en las que te apoyas sobre las manos. También ayudan a mantener una buena alineación de hombros y alivian la tensión de las muñecas. Si quieres hacer variaciones, aprieta los glúteos, los cuádriceps, los isquiotibiales y los gemelos para activarlos y mantener el cuerpo en línea recta.