Cómo tintar zapatillas de forma natural según diseñadores de zapatillas Nike
Consejos de estilo
Transforma tus zapatillas y dales un toque de color con ingredientes totalmente naturales siguiendo estos sencillos pasos.
Suministros
- 1 par de zapatillas blancas sencillas hechas con materiales naturales, como por ejemplo algodón
- 2 o 3 cucharadas de alumbre (un fijador de tinte que, normalmente, se puede encontrar en el pasillo de las especias de los supermercados)
- 2 o 3 cucharadas de sulfato ferroso (un enriquecedor de color que se puede comprar en internet)
- 2 cucharadas de polvo de caléndula (lo puedes encontrar en internet o hacerlo en casa con flores de caléndulas secas)
- 2 cucharadas de cáscaras de nuez en polvo (las puedes hacer moliendo cáscaras o comprarlas en internet)
Herramientas
- 1 olla grande (lo suficientemente grande como para sumergir dos zapatillas)
- 1 pinzas grandes
- 1 par de guantes de látex
- Gafas de seguridad
Si quieres darles una nueva vida a esas zapatillas que tienes guardadas y te apetece hacer un proyecto creativo, echa un vistazo a esta guía práctica de Nike para tintar zapatillas.
Tanto si quieres renovar un modelo antiguo como si prefieres darles un toque vintage a unas zapatillas nuevas, blancas y relucientes, esta guía te enseña paso por paso a tintar zapatillas utilizando ingredientes completamente naturales.
A continuación, Aja Zarrehparvar, especialista de diseño de zapatillas de Nike, y Indah Nur, diseñadora de materiales de zapatillas infantiles Nike, enseñan los pasos a seguir y comparten sus consejos para tintar unas zapatillas Nike blancas con tinte natural casero.
Contenido relacionado: Cómo limpiar las Air Force 1
Cómo tintar de manera natural zapatillas Nike para conseguir un suave marrón caléndula
Como indican Zarrehparvar y Nur, es importante elegir unas zapatillas hechas de fibras naturales, sobre todo en la parte superior, porque el tinte natural no se adhiere a los materiales sintéticos. Las fibras naturales están presente en materiales como el ante, la piel y el algodón.
Aunque puedes usar todo tipo de ingredientes naturales, desde flores hasta comida o restos orgánicos, el método favorito de nuestras expertas para tintar zapatillas es utilizar polvo de caléndula o cáscaras de nuez en polvo. Según las diseñadoras, este método de tinte deja un ligero color marrón suave en las zapatillas blancas que les da un efecto gastado de lo más natural.
Importante: en estas instrucciones se utiliza agua hirviendo, así que ten cuidado. En caso de que cualquier peque quiera tintar sus zapatillas utilizando este método, lo mejor es que lo haga bajo la supervisión de una persona adulta. (Nota: el sulfato ferroso es venenoso si se consume. No ingerir el tinte casero).
Instrucciones paso a paso
- Quita los cordones y retíralos.
- Ponte gafas y guantes de seguridad.
- Hierve agua en una olla (aproximadamente a 100 grados).
- Cuando el agua esté hirviendo, baja la temperatura para que hierva a fuego lento (aproximadamente a 80 grados). Espera hasta que esté a fuego lento y, después, procede con el paso 5.
- Añade el alumbre a la olla. Remueve entre 20 y 30 segundos.
- Añade el sulfato ferroso. Remueve otra vez entre 20 y 30 segundos.
- Añade el polvo de caléndula y la nuez en polvo. Continúa removiendo hasta que el alumbre, el sulfato ferroso, el polvo de caléndula y la nuez en polvo se hayan disuelto. El agua debería tener un color marrón amarillento.
- Con las pinzas, coloca con cuidado las zapatillas de una en una en la olla con agua a fuego lento de manera que ambas queden sumergidas.
- Deja las zapatillas en la olla durante unos 30 minutos y comprueba regularmente el color pulverizando 2 o 3 cucharadas de agua fría en una sola parte. (El agua caliente hace que las zapatillas parezcan más oscuras).
- Deja secar las zapatillas al aire. El tiempo de secado dependerá del tipo de zapatillas, pero lo normal es dejarlas entre 12 y 24 horas.
- Cuando estén completamente secas, vuelve a ponerles los cordones.
Como comentan Zarrehparvar y Nur, los cordones blancos contrastan con el nuevo color tostado de las zapatillas, lo que les da un look renovado pero de estética retro.
"Estas zapatillas son todo lo que una skater como yo soñaba en el instituto.
Ahora puedo llevarlas al trabajo y sentirme superguay".
Aja Zarrehparvar, especialista de diseño de zapatillas, sobre sus zapatillas tintadas con materiales naturales
Además, aunque en esta guía se utiliza caléndula y nuez en polvo, las diseñadoras de Nike indican que puedes utilizar café si quieres un marrón más intenso, remolacha para un rojo profundo o huesos de aguacate para un rosa empolvado.
Texto: Julia Sullivan