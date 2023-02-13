Cómo tintar zapatillas de forma natural según diseñadores de zapatillas Nike

Si quieres darles una nueva vida a esas zapatillas que tienes guardadas y te apetece hacer un proyecto creativo, echa un vistazo a esta guía práctica de Nike para tintar zapatillas.

Tanto si quieres renovar un modelo antiguo como si prefieres darles un toque vintage a unas zapatillas nuevas, blancas y relucientes, esta guía te enseña paso por paso a tintar zapatillas utilizando ingredientes completamente naturales.

A continuación, Aja Zarrehparvar, especialista de diseño de zapatillas de Nike, y Indah Nur, diseñadora de materiales de zapatillas infantiles Nike, enseñan los pasos a seguir y comparten sus consejos para tintar unas zapatillas Nike blancas con tinte natural casero.

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