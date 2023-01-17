Los mejores joggers Nike para niño y niña que ya puedes comprar
Guía de compra
Los joggers para niño y niña se pueden llevar del sofá a la pista. Descubre las mejores opciones Nike que ya puedes comprar.
Unos joggers de buena calidad y con un buen ajuste son un básico en cualquier fondo de armario infantil. Los mejores joggers para peques deben ser cómodos y prácticos para ofrecerles calidez y seguridad mientras juegan en el patio del cole, el campo o cualquier otro lugar.
Los jogger infantiles Nike están confeccionados con tejidos suaves, ligeros y transpirables y ofrecen modelos versátiles para varias edades y tallas. Tenemos un diseño para todos los tipos de peques, tanto si le encanta construir el mayor fuerte de almohadas de la historia como si prefiere darlo todo en el jardín.
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Los mejores joggers Nike unisex
Los modelos unisex disponibles en tres colecciones (Nike Sportswear, Air y Outdoor Play) ofrecen varios estilos, estampados y ajustes. Por ejemplo, los joggers Nike Air para niño/a son perfectos para jugar gracias al material con forro de tejido Fleece y al cordón regulable. Además, los dos bolsillos laterales y el bolsillo adicional en la parte posterior ofrecen almacenamiento para que los peques puedan guardar sus cosas.
Otra opción para añadir a su fondo de armario son los pantalones para el invierno Nike Air, un modelo ideal si a tu peque le encanta jugar al aire libre aunque haga frío. Estos joggers incluyen un relleno sintético ligero que retiene el calor mientras brincan y saltan, pero sin sacrificar la comodidad.
Los mejores joggers oversize Nike
Los pantalones oversize Nike Sportswear son supercómodos. El ajuste amplio ofrece un estilo informal y desenfadado mientras que el suave tejido French terry añade más comodidad. El tejido ligero aleja el sudor de la piel para evaporarlo rápidamente y ofrecer transpirabilidad y comodidad a lo más peques mientras juegan. Además, la cintura, el cordón y los puños elásticos ofrecen un ajuste seguro. ¿Quieres saber lo mejor? Como el diseño es amplio, estos pantalones son perfectos para ponerse debajo unos leggings si hace frío.
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Los mejores joggers Nike para niño
Estos joggers minimalistas con tecnología Nike Therma-FIT tienen lo que tu pequeño necesita, tanto si le gusta jugar al aire libre como si prefiere los interiores. El tejido Fleece supersuave ayuda a gestionar el calor natural que genera el cuerpo, algo especialmente útil cuando hace frío. Además, la cintura elástica con cordón permite regular el ajuste para que los peques se sientan cómodos y seguros durante todo el día.
Los mejores joggers Nike para niña
Los joggers Nike Sportswear ofrecen todo lo que las niñas necesitan en un pantalón. Los diseños suaves y cómodos de esta colección de pantalones de pernera ancha y joggers ceñidos están fabricados principalmente con algodón y ofrecen un estilo informal. Aunque casi todos los modelos de esta colección rebosan un estilo informal, la mayoría pueden llevarse tanto con looks formales como con conjuntos más desenfadados. Además, las cinturas elásticas (en algunos diseños, con cordones) permiten personalizar el ajuste. Al fin y al cabo, elegir entre un ajuste holgado o ceñido depende sobre todo de las aventuras que vayan a afrontar durante el día.
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Texto: Faith Brar