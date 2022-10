Qué hacer si no sientes los músculos del suelo pélvico después del parto, según los expertos

Por muy aliviada que te sientas de sostener a tu bebé en los brazos en lugar de en el útero, las primeras semanas (vale, meses) en casa no son sencillas. Aparte de las nuevas responsabilidades (y sentimientos), tu cuerpo continúa cambiando y puede que no te sientas tú misma. Hay un problema: incluso aunque quieras comenzar con algún ejercicio de recuperación del suelo pélvico (¡muy bien!), probablemente te sorprenda que, al tratar de activar esos músculos, no sientes nada.



No te asustes. Tu suelo pélvico, el grupo de músculos que es como una cama elástica entre tu coxis y el hueso púbico, se ha estirado muchísimo para dar a luz a tu bebé. Si te han practicado una cesárea, el suelo pélvico probablemente también esté agotado de soportar el peso extra del bebé y la placenta. "Es normal, incluso para quienes han ejercitado y fortalecido el suelo pélvico rigurosamente durante el embarazo, sentir algo raro ahí abajo o no sentir nada en absoluto al intentar activar la zona después del parto", explica Laurel Prolux, doctora en Fisioterapia especializada en el suelo pélvico en Colorado Springs y fundadora de FEM Physical Therapy.



Ayudar al suelo pélvico a recuperarse con algún entrenamiento y estiramiento suave en las primeras semanas del posparto es una buena forma de prepararse para futuros ejercicios: "Te deberías sentir más fuerte, con más apoyo", añade Prolux. Y también ayuda a prevenir las pérdidas de orina accidentales que pueden ocurrir al entrenar tras el parto. Pero comenzar puede ser muy complicado si no sientes el suelo pélvico.



"Cuando sufrimos un esguince o una lesión de rodilla no recuperamos la misma sensación ni coordinación al instante y, tras el parto, ocurre lo mismo con los músculos del suelo pélvico", explica Prolux. Con el paso del tiempo, deberías sentir más control sobre el suelo pélvico a medida que se recuperan los músculos, pero siempre viene bien que te vea un fisioterapeuta pélvico entre las cuatro y las seis semanas posteriores al parto. Mientras tanto, intenta esto para reconectar en casa.