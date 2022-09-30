Quizá te parezca un rollo, pero si quieres que la ropa blanca siga reluciente, lo más fácil es lavarla por separado. Los tintes de los tejidos de color, como el vaquero, pueden desteñirse durante el lavado y hacer que las prendas blancas pierdan color.

Para ordenar la colada, lo primero que debes hacer es separar las prendas blancas. Después, aparta las prendas blancas delicadas, como la ropa deportiva o la de encaje o seda, del resto de ropa blanca.

Comprueba las instrucciones de cuidado de las etiquetas para ver qué prendas se pueden meter en la lavadora y sigue las instrucciones de temperatura y del tiempo de centrifugado. Si no lo tienes claro, lava la ropa delicada a mano con agua fría.

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