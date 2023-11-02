Cómo quitar manchas de sudor de las camisetas
Cuidado del producto
Una guía paso a paso para eliminar las manchas de sudor de las partes de arriba de entrenar y las camisetas de uso diario.
Suministros
- Blanqueador de oxígeno
- Jabón de manos líquido (no espuma)
- Vinagre blanco
- Detergente a base de enzimas
- Bicarbonato sódico
Herramientas
- Cepillo de crin de caballo
- Pulverizador
- Lavadora
Aunque una buena sesión de ejercicio puede contribuir a revitalizar cuerpo y mente, el sudor puede estropear la ropa de entrenamiento. Debido a la reacción química que se produce entre los productos antitranspirantes y las proteínas del sudor, es posible que en las camisetas de entrenamiento aparezcan manchas amarillentas en la zona de las axilas.
Por suerte, puedes eliminar estas manchas de las camisetas siguiendo unos sencillos pasos. Sigue leyendo para conocer los consejos de limpieza del experto Patric Richardson, autor de "Laundry Love: Finding Joy in a Common Chore". A continuación, Richardson nos ofrece un tutorial de cuatro pasos para quitar las manchas de sudor de las camisetas.
¿Lo mejor? Es probable que tengas muchos de estos productos de limpieza a mano.
Cómo quitar manchas de sudor de las camisetas
1.Prepara las soluciones de limpieza
Empieza creando un kit específico de limpieza para las manchas de sudor. Prepara jabón de manos líquido, vinagre blanco, blanqueador de oxígeno y detergente a base de enzimas. Con estos productos, tendrás todo lo que necesitas para quitar las manchas de sudor más difíciles.
Aunque puedes comprar un producto quitamanchas en una tienda, es más fácil y económico hacer uno en casa. Para preparar una solución quitamanchas, llena un pulverizador con vinagre blanco y agua a partes iguales y déjalo cerca de la lavadora.
Después, asegúrate de tener a mano un jabón adecuado para los materiales de la camiseta. A menos que vayas a lavar camisetas de poliéster resistentes, Richardson recomienda evitar los lavavajillas antigrasa, ya que suelen ser demasiado ácidos para los tejidos delicados.
Richardson comenta que los tejidos de rendimiento de Nike no son tejidos de uso diario, por lo que es mejor evitar productos agresivos que puedan descomponer las fibras. Además, recomienda usar un jabón de manos con una consistencia aceitosa.
Por último, comprueba si tu detergente para la ropa es a base de enzimas. Estos productos, por naturaleza, tienen proteínas que descomponen las manchas de proteínas, como las de sudor.
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2.Trata las manchas de sudor antes de que se asienten
Si tienes los productos de limpieza adecuados a mano, es muy fácil quitar las manchas de sudor antes de que se asienten en el tejido.
Richardson dice que no importa si la mancha se queda una semana, lo importante es tratarla antes de exponerla a los movimientos agitados y el calor de la lavadora.
El experto recomienda pulverizar la solución de limpieza de vinagre y agua en las zonas de las manchas antes de meter la camiseta en la lavadora. A diferencia de las manchas de sangre o vino, para las que el tiempo es crucial, las de sudor se pueden tratar en cualquier momento, siempre y cuando no se haya metido la prenda en la lavadora o la secadora todavía.
Lo único que tienes que hacer es pulverizar unas cuantas veces la mezcla de vinagre y agua en la zona de la mancha de sudor y, después, meter la camiseta en la lavadora. Aunque pueda parecer mejor pulverizar la ropa de entrenamiento al llegar a casa del gimnasio antes de echarla al cesto de la ropa sucia, lo idóneo es aplicar la solución de vinagre justo antes de meter la prenda en la lavadora.
3.Lava la prenda
Después de meter la prenda en la lavadora, asegúrate de usar un detergente con enzimas como las peptidasas, que ayudan a descomponer las proteínas del sudor. Algunos detergentes incluyen un blanqueador de oxígeno como ingrediente, que añade potencia de limpieza al ciclo de lavado.
También puedes añadir una taza de vinagre blanco para la ropa blanca que necesite un poco de atención extra. Comprueba las instrucciones de cuidado de la etiqueta de la ropa para saber qué configuración de la lavadora es la recomendada.
Ten cuidado de no pasarte con el detergente, ya que puede hacer que la ropa parezca más sucia y quitarle el brillo. Richardson afirma que menos cantidad de detergente limpia mejor las prendas porque se aclaran mejor. "Con dos cucharadas es suficiente".
Sobre todo en el caso de los materiales sintéticos como el poliéster, que es hidrofóbico (no se mezcla bien con el agua) y oleófilo (le encantan los aceites de la piel). Conforme se libera la suciedad en el tubo de la lavadora, pueden flotar demasiados surfactantes (químicos que permiten que el detergente se mezcle en el agua) e incrustarse en el tejido.
Consejo: Si una camiseta tiene manchas de sudor y un olor desagradable, prueba a sumergirla en agua fría durante 30 minutos con una solución de limpieza de vinagre y bicarbonato sódico a partes iguales antes de lavarla.
4.Acaba con las manchas de sudor más difíciles
Un blanqueador de oxígeno es la mejor opción para quitar las manchas de sudor más difíciles en camisetas blancas o de color. No altera los colores ni daña la mayoría de los tejidos, incluso si las dejas sumergidas en una solución de limpieza durante toda la noche. No obstante, evita usarlo con la lana o la seda, ya que puede dañar estos materiales.
Consejo: En el caso de las camisetas blancas, Richardson recomienda evitar la lejía para quitar las manchas de sudor, ya que descompone el tejido y destiñe el color. Todo el tejido blanco de las camisetas suele ser tinte "blanco óptico", que puede alterarse con la lejía.
Para tratar las manchas de sudor difíciles que persisten después de un ciclo de lavado, Richardson recomienda poner jabón de manos líquido en las manchas. Después, espolvorea blanqueador de oxígeno seco por encima para formar una pasta. (Nota: Normalmente se puede usar el blanqueador de oxígeno sin guantes, pero comprueba la etiqueta del producto para asegurarte). Si no tienes blanqueador de oxígeno a mano, puedes formar una pasta con bicarbonato sódico y agua.
Deja que la pasta se asiente en la mancha de sudor durante 30 minutos. A continuación, aclara la zona manchada con agua caliente antes de lavar la camiseta en la lavadora, de acuerdo con la etiqueta de instrucciones de lavado.
Si alguna mancha resulta especialmente difícil de quitar, puedes usar un cepillo de crin de caballo para impregnar la pasta en el tejido. Richardson afirma que un cepillo de crin es lo bastante suave como para no estropear los tejidos de alto rendimiento, apagar el brillo ni tirar del hilo de las costuras. Por otro lado, señala que un cepillo de cerdas de plástico puede ser demasiado duro.
Texto: Yelena Moroz Alpert