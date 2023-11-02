Cómo quitar manchas de sudor de las camisetas

Empieza creando un kit específico de limpieza para las manchas de sudor. Prepara jabón de manos líquido, vinagre blanco, blanqueador de oxígeno y detergente a base de enzimas. Con estos productos, tendrás todo lo que necesitas para quitar las manchas de sudor más difíciles.

Aunque puedes comprar un producto quitamanchas en una tienda, es más fácil y económico hacer uno en casa. Para preparar una solución quitamanchas, llena un pulverizador con vinagre blanco y agua a partes iguales y déjalo cerca de la lavadora.

Después, asegúrate de tener a mano un jabón adecuado para los materiales de la camiseta. A menos que vayas a lavar camisetas de poliéster resistentes, Richardson recomienda evitar los lavavajillas antigrasa, ya que suelen ser demasiado ácidos para los tejidos delicados.

Richardson comenta que los tejidos de rendimiento de Nike no son tejidos de uso diario, por lo que es mejor evitar productos agresivos que puedan descomponer las fibras. Además, recomienda usar un jabón de manos con una consistencia aceitosa.

Por último, comprueba si tu detergente para la ropa es a base de enzimas. Estos productos, por naturaleza, tienen proteínas que descomponen las manchas de proteínas, como las de sudor.

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