Cómo quitar el molesto olor a axilas de las camisetas

Cómo eliminar el molesto olor en la zona de la axila de la camiseta
Cuidado del producto
Esto te vendrá bien si el mal olor es persistente.
Suministros
- Agua hirviendo
- Aspirina y bitartrato de potasio
- Bicarbonato sódico
- Sal
- Vinagre blanco
- Detergente líquido para la ropa
Herramientas
- Cepillo para zapatillas o cepillo de dientes de cerdas suaves
- Cubo
- Pulverizador
Imagínate que acabas de lavar tu camiseta de entrenamiento, pero aun así no huele bien, sobre todo en la zona de la axila. Por suerte, puedes eliminar el mal olor con unos cuantos métodos supersencillos. Sigue leyendo para descubrir algunos trucos.
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Sacude la camiseta después de entrenar
Cuando llegues a casa del gimnasio, cuelga la camiseta para que se evapore el sudor. No dejes la camiseta arrugada en la bolsa del gimnasio.
Después, lávala en cuanto puedas
Para evitar que el mal olor aumente o se formen bacterias, lava las camisetas cada vez que te las pongas. Te contamos cómo:
Cómo eliminar el mal olor de las camisetas
1.Dale la vuelta a la camiseta
Así se airea el tejido maloliente de la axila.
2.Prepara la zona antes del lavado
Para combatir el mal olor, te recomendamos poner una de estas sustancias en tu camiseta antes de meterla en la lavadora:
- Agua hirviendo: échala poco a poco en cada zona.
- Una aspirina con bitartrato de potasio: mezcla un vaso de agua caliente con una cucharada de bitartrato de potasio y tres aspirinas sin recubrimiento. Con un cepillo de dientes que no utilices para nada más, frota la pasta en las zonas de las axilas. Después déjalo reposar durante 20 minutos.
- Bicarbonato: mezcla agua tibia para crear una pasta y luego frótala en la axila de la camiseta. Déjalo así durante, al menos, 15 minutos. También puedes dejar la prenda en remojo con medio vaso de bicarbonato y agua tibia.
- Sal: deja la camiseta en un cubo medio lleno con agua tibia y añade medio vaso de sal de mesa.
- Vinagre blanco: deja la prenda durante media hora en una mezcla de vinagre y agua en una proporción de 1:4.
- Detergente líquido para la ropa: frota las zonas que huelan mal y deja que la mezcla actúe durante 5 minutos.
3.Lava la prenda en la lavadora
Usa detergente y lava con agua tibia o caliente. Si el mal olor es persistente, haz un segundo lavado.
4.Sécala
Te recomendamos tenderla en el exterior o colgarla delante de una ventana abierta.
5.Guárdala
Si quieres ir aún más lejos, pon toallitas para la secadora entre las camisetas del gimnasio.
Si no puedes lavar la camiseta justo cuando termines
Cuando no puedas lavar las camisetas inmediatamente, prueba una de estas técnicas, ordenadas de la más rápida a la que requiere más tiempo. Lo más útil es llevar dos botes con difusor llenos de las primeras dos mezclas en la bolsa del gimnasio.
- Espray desodorante: con esta estrategia instantánea puedes ir directamente del gimnasio a la oficina. Mezcla unos 450 ml de hamamelis o vinagre blanco destilado con unas 10 gotas de aceite esencial o alguna fragancia que te guste, como lavanda o romero, en una botella con difusor. También puedes utilizar un ambientador para tejidos. Agítalo con fuerza y dispersa la mezcla en las zonas problemáticas.
- Vodka: esta es una opción alternativa cuando no tienes tiempo. Echa un poco de vodka en una botella con difusor y dispérsalo en las zonas que huelen mal.
- Bicarbonato sódico: espolvorea una pequeña cantidad en las zonas que huelan mal y deja que la mezcla actúe durante unos 15 minutos o más y luego retírala.
- Secadora: mete la camiseta en la secadora durante 10 o 15 minutos con la máxima temperatura para eliminar los gérmenes y las bacterias.
- Congelador: pon la camiseta en una bolsa de plástico y déjala en el congelador durante una hora. Después, déjala fuera hasta que vuelva a temperatura ambiente.
También te recomendamos llevar más prendas de algodón
Las camisetas de fibras naturales como el algodón transpiran mejor que las de tejidos sintéticos como el poliéster y el rayón. En un estudio de una edición de 2014 de la revista Applied and Environmental Microbiology se comparó el mal olor y la cantidad de bacterias de unas camisetas de algodón y de poliéster que se habían usado en una sesión intensa de ciclo indoor. Se demostró que las prendas de algodón no contenían tantas bacterias como las de mezclas sintéticas. Posiblemente esta sea la razón por la que las camisetas de materiales naturales no huelan tanto después de entrenar.
Texto: Dina Cheney