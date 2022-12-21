Cómo quitar el molesto olor a axilas de las camisetas

Las camisetas de fibras naturales como el algodón transpiran mejor que las de tejidos sintéticos como el poliéster y el rayón. En un estudio de una edición de 2014 de la revista Applied and Environmental Microbiology se comparó el mal olor y la cantidad de bacterias de unas camisetas de algodón y de poliéster que se habían usado en una sesión intensa de ciclo indoor. Se demostró que las prendas de algodón no contenían tantas bacterias como las de mezclas sintéticas. Posiblemente esta sea la razón por la que las camisetas de materiales naturales no huelan tanto después de entrenar.