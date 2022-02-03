Cómo lo hacemos: Fútbol americano con seis jugadores

Ya sea jugando, entrenando o animando desde las gradas, la gente de Marfa vive el fútbol como una parte integral de la ciudad y su identidad. Los efectos de la COVID-19 han hecho que los locales sean más conscientes de la importancia de los partidos del viernes por la noche y de lo fácil que es perderlos.



En los últimos años, Marfa se ha convertido en un oasis del arte y la cultura. Los turistas llegan en masa para visitar sus elegantes restaurantes, sus impresionantes hoteles y sus exposiciones de arte llenas de ironía. Pero estos cambios han aumentado el coste de vida para los profesores, la gente de clase obrera y los residentes de siempre cuyas familias llevan varias generaciones aquí. Aun así, por lo general, no se dejan impresionar por las subidas estratosféricas de los alquileres, las tiendas chic o los filetes a 60 dólares.



En una pequeña comunidad de apenas 2.000 personas, ubicada a unos 300 km de El Paso, el fútbol americano es algo que une a los residentes de manera incondicional. "Cuando llegas a la ciudad, ves las ventanas pintadas y las banderas en las casas. Ves el espíritu de Marfa con sus colores púrpura y blanco", explica el entrenador principal de los Shorthorns, Arturo Alferez. "Te sientes especial porque formas parte ello y también eres parte del esfuerzo para sacar lo mejor de la ciudad".



Pero el éxodo de residentes de toda la vida hizo que, en 2011, el fútbol americano pasara de 11 jugadores a 6.