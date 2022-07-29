¿Puedes meter zapatillas en la lavadora? Aquí te contamos cómo lavar tus zapatillas

¿Puedes meter zapatillas en la lavadora? La mejor forma de limpiar tus Nike
Cuidado del producto
Para conservar la calidad de tus zapatillas, echa un vistazo a la mejor forma de limpiarlas.
Si te encanta el aspecto de las zapatillas recién estrenadas y quieres alargar la vida útil de tus favoritas, es importante que las limpies con frecuencia y de la forma correcta para no causarles ningún daño en el proceso. Aquí abajo tienes los mejores métodos para limpiar tus zapatillas.
¿Puedes meterlas en la lavadora?
Nike no recomienda lavar zapatillas en la lavadora. Lo mejor para asegurarte de que no se dañan accidentalmente en el proceso, es limpiarlas a mano y de la forma adecuada. Además, es posible que también dañes la lavadora si metes objetos voluminosos, como las zapatillas, en el tambor.
La mejor forma de limpiar tus zapatillas sin dañarlas es cepillarlas con una solución de limpieza suave y dejarlas secar al aire. Es importante tener mucho cuidado a la hora de limpiar determinados materiales, como el ante.
Materiales de zapatillas: Qué saber antes de limpiarlas
Las zapatillas de algodón, nylon, lona o poliéster se suelen poder lavar a mano de forma segura con una solución de limpieza suave.
(Artículo relacionado: Cómo limpiar las zapatillas en 6 sencillos pasos)
Ten más cuidado todavía cuando limpies materiales más delicados, como la piel o el ante. Para quitar manchas de zapatillas de piel, puedes usar un borrador de limpieza doméstica o un acondicionador para pieles. Para no dañar la piel, frota suavemente.
El ante es un tejido delicado que absorbe fácilmente la humedad y se mancha rápidamente. Por eso lo mejor es evitar desde el principio que se te manche aplicando un protector especial para ante.
(Artículo relacionado: Cómo hacer que tus zapatillas de ante queden como nuevas)
Cómo tratar las manchas de las zapatillas antes de lavarlas
Para tratar las manchas de las zapatillas antes de lavarlas enteras, puedes crear una solución suave casera mezclando media taza de agua con una cucharada sopera de bicarbonato sódico. Si tienes vinagre blanco a la mano, también puedes hacer la mezcla con ¼ de taza de agua, ¼ de taza de vinagre y una cucharada sopera de bicarbonato sódico.
Moja un cepillo de dientes limpio y pásalo por el bicarbonato. Frota la mancha suavemente, espera entre 10 y 15 segundos, y retira la mezcla con una toalla o un paño de microfibra húmedo.
Consejo: Puedes tratar las manchas de la ropa usando el mismo método.
Si la suela de tus zapatillas de tenis tiene incrustado barro, trocitos de gravilla o cualquier otra cosa a la que no puedes acceder fácilmente, frótala con un cepillo de cerdas suave mojado en detergente líquido y agua tibia. Luego, enjuaga las zapatillas con agua.
Preguntas más frecuentes
¿Puedes meter las zapatillas en la lavadora?
Nike no recomienda lavar las zapatillas en la lavadora. La mejor forma de limpiar tus zapatillas sin dañarlas es cepillarlas con una solución de limpieza suave y dejarlas secar al aire. Es importante tener mucho cuidado al limpiar zapatillas de ante.
(Artículo relacionado: Cómo limpiar las zapatillas en 6 sencillos pasos)
¿Puedes meter las zapatillas en la secadora?
El calor de la secadora puede dañarlas, así que es mejor que no la uses para secarlas.
Texto: Claire Tak