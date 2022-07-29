¿Puedes meter zapatillas en la lavadora? Aquí te contamos cómo lavar tus zapatillas

Nike no recomienda lavar zapatillas en la lavadora. Lo mejor para asegurarte de que no se dañan accidentalmente en el proceso, es limpiarlas a mano y de la forma adecuada. Además, es posible que también dañes la lavadora si metes objetos voluminosos, como las zapatillas, en el tambor.

La mejor forma de limpiar tus zapatillas sin dañarlas es cepillarlas con una solución de limpieza suave y dejarlas secar al aire. Es importante tener mucho cuidado a la hora de limpiar determinados materiales, como el ante.