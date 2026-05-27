Cómo limpiar botas de fútbol

Saber qué no debes hacer al limpiar y usar las botas de fútbol puede ayudarte a evitar daños y a prolongar la vida útil de tus zapatillas.

Aunque meter las botas de fútbol en la lavadora y la secadora puede resultar cómodo, hacerlo puede estropear los materiales de la parte superior y la plantilla. Por esta razón, es importante lavarlas a mano con una solución de limpieza suave (como la mezcla de detergente en agua tibia) y dejar que se sequen al aire.

Consejo: comprueba que estás usando un detergente suave. La lejía y los productos químicos agresivos degradan los materiales sintéticos y pueden afectar al color y a la textura de las botas.

Cuando laves tus botas a mano, evita remojarlas completamente en agua, especialmente las botas con parte superior de tejido Knit, como Nike Flyknit y Gripknit. Usa un paño húmedo y la solución de limpieza para limpiar la suciedad y las manchas antes de enjuagarlas bien.

Los cordones deben limpiarse por separado. Quítalos de las zapatillas y colócalos en una bolsa de red para lavadora antes de meterlos en la lavadora con el resto de la colada. Pero no los metas en la secadora. El calor excesivo podría estropear los enganches de plástico o encoger los cordones.

Una vez que tus botas de fútbol estén secas, ya podrás jugar con ellas. Sin embargo, es fundamental llevar las botas de fútbol en la superficie adecuada. Por ejemplo, usar botas diseñadas para césped artificial en superficies duras, como el asfalto o las aceras, acelera el desgaste de los tacos y deteriora la suela.

Consejo: guarda las botas en una bolsa deportiva y opta por unas chanclas Nike cuando no estés en el campo.