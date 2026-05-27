Cómo limpiar las botas de fútbol: una guía paso a paso para limpiarlas, secarlas y cuidarlas
Cuidado de productos
Limpia las botas de fútbol después de cada partido para alargar su vida útil. Lávalas a mano con detergente suave y agua tibia, déjalas secar al aire lejos del calor directo y lava los cordones por separado. Este artículo ofrece una guía completa para el cuidado de las botas de fútbol Nike.
Suministros
- Detergente suave para ropa
Utensilios
- Cepillo de limpieza suave
- Herramienta, como una espátula o un destornillador (opcional)
- Bol pequeño
- Paño
Unas flamantes botas de fútbol nuevas tardan poco en ensuciarse en el campo. Para saltar al campo con unas botas impecables y alargar la vida útil de tus zapatillas favoritas, es importante saber cómo limpiarlas en casa.
Conclusiones rápidas
- Limpia las botas de fútbol lo antes posible después de cada partido o sesión de entrenamiento para evitar que la suciedad se incruste.
- Lavar solo a mano. Las lavadoras pueden dañar las botas y pueden dañar la lavadora.
- Utiliza un detergente suave para ropa mezclado con agua tibia. Evita los productos químicos abrasivos y la lejía.
- Sécalas al aire dentro de casa, lejos de la exposición directa al sol, de los secadores de pelo y de las secadoras. El calor daña los materiales.
- Lava los cordones por separado, ya sea a mano o en una bolsa de malla, en un ciclo delicado con agua fría. Nunca los metas en la secadora.
- Las botas de fútbol deben estar completamente secas antes de volver a usarlas o de guardarlas en una bolsa.
Cómo limpiar botas de fútbol
- Retira la suciedad suelta inmediatamente después del partido. Golpea las suelas de las botas de fútbol entre sí o ayúdate de un palo, una navaja multiusos o un destornillador para quitar la suciedad de las suelas y los tacos.
- Quita los cordones. Retíralos para lavarlos por separado.
- Mezcla una solución de limpieza de detergente suave con agua tibia en un bol pequeño.
- Cepilla las suelas. Utiliza un cepillo de limpieza suave o un cepillo de dientes que ya no uses con la solución de limpieza.
- Frota la parte superior. Usa un paño húmedo y la solución de limpieza para limpiar la suciedad y las manchas.
- Enjuágalas bien. Quita todos los residuos de detergente tanto de las suelas como de la parte superior.
- Lava los cordones. Lávalos a mano con agua y jabón o mételos en una bolsa de malla y ponlos en la lavadora en un ciclo delicado con agua fría. Sécalos solo al aire.
- Seca las botas de fútbol al aire en interiores. Evita la exposición directa al sol, los secadores de pelo y las secadoras. Rellénalas con papel de periódico para absorber la humedad y mantener la forma.
Cómo limpiar las botas de fútbol Nike Flyknit o Gripknit
Muchas de las botas de fútbol Nike cuentan con una parte superior Flyknit y Gripknit para proporcionar un ajuste seguro similar al de un calcetín. Entre ellas se encuentran las nuevas y mejoradas Mercurial Superfly, diseñadas para obtener la máxima velocidad, y las Mercurial Vapor, las botas más ligeras de la marca hasta la fecha.
La limpieza de estas estructuras de tejido Knit requiere un cuidado especial. Utiliza un cepillo suave en lugar de uno de cerdas duras y evita empapar la parte superior. En su lugar, limpia con un paño húmedo y un detergente suave. Después, deja que se sequen al aire.
Cómo limpiar las botas de fútbol Nike FlyTouch o de piel sintética
La parte superior de piel sintética utilizada en las botas de fútbol Tiempo de Nike es supersuave y se adapta a la forma del pie para ofrecer un ajuste cómodo sin estirarse demasiado. También son más duraderas y pueden tolerar un cepillado ligeramente más fuerte durante la limpieza. A continuación, límpialas con un paño húmedo y un detergente suave.
Ten en cuenta que el material de piel sintética se amolda al pie con el tiempo, por lo que es importante mantener su forma durante el secado. Rellena ligeramente las botas con papel de periódico mientras se secan al aire.
Qué deberías evitar
Saber qué no debes hacer al limpiar y usar las botas de fútbol puede ayudarte a evitar daños y a prolongar la vida útil de tus zapatillas.
Aunque meter las botas de fútbol en la lavadora y la secadora puede resultar cómodo, hacerlo puede estropear los materiales de la parte superior y la plantilla. Por esta razón, es importante lavarlas a mano con una solución de limpieza suave (como la mezcla de detergente en agua tibia) y dejar que se sequen al aire.
Consejo: comprueba que estás usando un detergente suave. La lejía y los productos químicos agresivos degradan los materiales sintéticos y pueden afectar al color y a la textura de las botas.
Cuando laves tus botas a mano, evita remojarlas completamente en agua, especialmente las botas con parte superior de tejido Knit, como Nike Flyknit y Gripknit. Usa un paño húmedo y la solución de limpieza para limpiar la suciedad y las manchas antes de enjuagarlas bien.
Los cordones deben limpiarse por separado. Quítalos de las zapatillas y colócalos en una bolsa de red para lavadora antes de meterlos en la lavadora con el resto de la colada. Pero no los metas en la secadora. El calor excesivo podría estropear los enganches de plástico o encoger los cordones.
Una vez que tus botas de fútbol estén secas, ya podrás jugar con ellas. Sin embargo, es fundamental llevar las botas de fútbol en la superficie adecuada. Por ejemplo, usar botas diseñadas para césped artificial en superficies duras, como el asfalto o las aceras, acelera el desgaste de los tacos y deteriora la suela.
Consejo: guarda las botas en una bolsa deportiva y opta por unas chanclas Nike cuando no estés en el campo.
Cómo prevenir y quitar los malos olores de las botas de fútbol
Las botas de fútbol malolientes son un problema habitual. Ese olor desagradable proviene de las bacterias que se reproducen en gran número en los pies. Las bacterias de los pies generan ácidos orgánicos que producen mal olor al descomponerse. Entre ellos se encuentra el metanotiol, que desprende un olor que recuerda a la col en descomposición. Asqueroso, ¿verdad?
Por suerte, hay muchas soluciones para prevenir y eliminar el hedor de los pies de tus botas de fútbol.
Los esprays para el olor pueden parecer una solución fácil, pero a menudo enmascaran el origen del olor en lugar de eliminarlo. Por lo tanto, lo mejor es limpiar las botas de fútbol después de cada entrenamiento o partido. Pero asegúrate de que estén completamente secas antes de volvértelas a poner o de meterlas en tu bolsa de deporte. Si aún están húmedas cuando las metas en la bolsa o si vuelves a introducir bacterias de los pies, se podrían generar bacterias y malos olores.
También es útil quitar las plantillas periódicamente y lavarlas por separado para reducir la acumulación de olor.
Si no puedes limpiar a fondo tus botas de fútbol entre sesiones, utiliza bicarbonato sódico como solución provisional. El bicarbonato de sodio actúa como un desodorante natural que absorbe los olores y las bacterias. Mezcla ¼ de vaso de bicarbonato sódico, ¼ de vaso de levadura y ½ vaso de maicena antes de dividir la mezcla entre dos calcetines. Haz un nudo en la parte superior de cada uno, coloca uno en cada zapatilla y déjalos toda la noche
Preguntas frecuentes
¿Cómo se limpian las botas de fútbol Flyknit o Gripknit?
Las botas de fútbol con tejido Knit, como Nike Flyknit y Gripknit, deben limpiarse con un cepillo suave en lugar de uno de cerdas duras. Además, evita empapar la parte superior. En su lugar, limpia con un paño húmedo y un detergente suave. Deja que se sequen al aire.
¿Puedo meter las botas de fútbol en la lavadora?
Lo mejor es lavarlas a mano y evitar así que se estropeen. Utiliza una solución de limpieza suave (como la mezcla de detergente en agua tibia) para lavarlas a mano, y déjalas secar al aire.
¿Puedo meter las botas de fútbol en la secadora?
El calor excesivo puede estropear las botas de fútbol, así que es mejor dejarlas secar al aire. Evita secarlas exponiéndolas a la luz solar directa, con un secador o meterlas en la secadora.
¿Cómo se quita el olor de las botas de fútbol?
El olor del calzado se produce cuando el sudor y la humedad quedan atrapados, lo que hace que las bacterias de los pies se multipliquen. Limpiar regularmente las botas de fútbol puede ayudar a evitar su proliferación. Pero si tus botas parecen oler mal por mucho que las laves, prueba a pulverizar el interior de las botas con una solución de vinagre blanco y agua a partes iguales después de cada limpieza para neutralizar los olores y combatir las bacterias. Deja que se sequen al aire.
¿Con qué frecuencia hay que limpiar las botas de fútbol?
Límpialas lo antes posible después de cada partido o entrenamiento para que duren más tiempo.
¿Los cordones de las botas de fútbol se pueden meter en la lavadora?
Sí. Saca los cordones de las botas y limpia la suciedad incrustada con un cepillo de dientes que no uses. Después, mételos en una redecilla para lavadora y añádelos a la colada. No metas los cordones en la secadora, ya que el calor podría encogerlos o estropear las puntas de plástico. Deja que se sequen al aire.
¿Cómo se consigue que las botas de fútbol duren más tiempo?
Límpialas lo antes posible después de cada entrenamiento o partido para que no se incruste la suciedad ni las bacterias causantes del mal olor. Sigue las instrucciones de cuidado para evitar daños. Por ejemplo, no utilices productos de limpieza agresivos y no metas las botas ni los cordones en la secadora. También es importante no ponerse las botas de fútbol fuera del campo, ya que las superficies duras pueden estropearlas.