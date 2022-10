No pasa nada por hacer ejercicio mientras estás en periodo de lactancia, solo tienes que seguir estos consejos de expertos

La lactancia es una prueba de resistencia. Lo último que necesitas es que el ejercicio te quite las pocas energías que te puedan quedar. Brianna Battles, especialista certificada en fuerza y tonificación en Eagle (Idaho, EE. UU.) y fundadora de Pregnancy and Postpartum Athleticism, señala: "Cuando empiezas a hacer deporte, es importante vigilar que no agote tus reservas de energía". Battles recomienda hacerse la siguiente pregunta: "¿Qué necesita mi cuerpo ahora mismo?". Si la respuesta no es hacer ejercicio, entonces es mejor que lo dejes para otro día.



Tampoco debes hacer movimientos que te provoquen dolor en los senos, aunque te gusten. Por ejemplo, hacer un sprint, montar en bici y levantarte del sillín, ponerte boca abajo en tus sesiones de yoga o hacer burpees. Con el tiempo podrás hacerlos de nuevo, pero no hace falta que te obligues si te resulta incómodo en estos momentos. ¡Siguiente!