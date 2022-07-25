Cómo funciona la puntuación del tenis según los entrenadores

Puntuación de tenis para principiantes: explicación básica de cómo ganar un partido
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Aprende estos términos de puntuación de tenis para aumentar tu seguridad en la pista.
En cuanto a las ventajas para la salud, existen innumerables razones para probar el tenis. Un estudio de 2017 del British Journal of Sports Medicine comprobó que los deportes de raqueta (como el tenis) se asociaban a un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Además, un estudio de 2018 de la Mayo Clinic descubrió que practicar tenis de forma asidua se asociaba a mejoras en la esperanza de vida.
Por otro lado, ¿cuál es uno de los motivos por el que a alguien podría no gustarle este deporte? Mario Musa, entrenador de tenis certificado por la USPTA y fundador de Tennis Racket Ball, explica que es un deporte lleno de reglas y términos únicos, muchos de los cuales pueden resultar desconcertantes cuando se empieza a jugar.
La puntuación del tenis puede ser confusa para alguien principiante. Sin embargo, cuando se entienden los conceptos básicos, es bastante simple.
Aprende las reglas de puntuación de tenis para entrar en la pista con seguridad.
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Estructura de un juego de tenis
Como explica Rhonda Costa, entrenadora de tenis certificada por el PTR y fundadora de Indie Tenis, el tenis empieza por algo bastante simple: dos personas o dos parejas se colocan a cada lado de una pista rectangular dividida por una red.
Al principio de un partido, se lanza una moneda al aire para ver quién o qué equipo sirve primero. Quien gane, decide si quiere servir o pasar el servicio. Su contrincante (o contrincantes) puede elegir en qué lado de la pista quiere empezar el juego.
(Nota: La U.S. Tennis Association menciona que también se puede hacer girar una raqueta para decidir el orden de los servicios).
Costa nos explica lo que ocurre al principio de un juego de tenis:
- La persona que sirve empieza con dos servicios. Esta debería llevar siempre dos pelotas, ya que es un aspecto muy importante del protocolo del tenis.
- Si el servicio pasa por encima de la red y cae en el recuadro diagonalmente opuesto al tuyo, tu contrincante cuenta con un bote antes de devolvértelo. Costa explica que, una vez el servicio está en juego, se puede ganar el punto si se mantiene la pelota por encima de la red y dentro de las líneas de la pista, o encajando un buen golpe donde tu oponente no sea capaz de devolverte la pelota.
- Si el servicio roza la red, pero termina en el recuadro diagonalmente opuesto al tuyo, puedes volver a servir. Costa añade que esto se llama LET.
- Si, en el servicio, la pelota no toca en el recuadro opuesto al tuyo, utilizas el segundo servicio. Si también lo fallas, pierdes el punto.
- Costa explica que, después de cada juego impar, se intercambian los lados de la pista. Esto hace que el partido sea más justo en caso de viento o sol demasiado intenso en la pista.
Musa nos aclara que hay otros conceptos esenciales: lo principal es que siempre se empieza el juego en el lado del deuce, o lado derecho. Añade que esto se aplica tanto al lado de servicio como al lado receptor. A continuación, el siguiente punto se empieza en el lado de la ventaja, o lado izquierdo. Tras ello, se alterna entre ambos durante todo el juego.
Cabe añadir que existen pistas de tenis de diversas dimensiones y superficies, en función del nivel y del tipo de partido. Si quieres saber más cosas sobre las pistas, consulta esta explicación del Comité Olímpico Internacional.
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Puntuación de un juego de tenis
Costa añade que el lado de servicio debe anunciar el marcador al servir, por lo que es esencial comprender a la perfección el sistema de puntaje para poder competir.
Musa explica que, en tenis, ganas un juego si ganas cuatro puntos. Así funciona el sistema de puntuación:
- 0 puntos = Cero
- 1 punto = 15
- 2 puntos = 30
- 3 puntos = 40
- 4 puntos = Has ganado el juego
Para los empates, se utiliza la palabra iguales. Aquí tienes un ejemplo:
- Si los jugadores empatan 1-1, la puntuación es 15 iguales
- Si empatan 2-2, la puntuación es 30 iguales
Sin embargo, cuando se llega a un empate de 3-3, al tenis le gusta complicar más las cosas, por lo que solo se usa la palabra iguales ("deuce" en inglés). No se te ocurra decir 40 iguales, o todo el mundo sabrá que acabas de empezar.
Musa añade que, al llegar a iguales, las cosas se complican todavía más si eres principiante. Indica que tienes que ganar el juego por dos puntos. Si el lado de servicio gana el siguiente punto, anunciará que tiene la ventaja. Esto quiere decir que está a un punto de ganar el juego. (Nota: en inglés, utilizan Ad-in como abreviatura de advantage in para esta situación.)
Si el siguiente punto lo gana el lado receptor, Musa explica que la puntuación vuelve a iguales. Si el lado receptor gana un punto, en el siguiente servicio anunciará ventaja antes de empezar el punto. (De igual forma, en inglés se utiliza ad-out como abreviatura de advantage out para esta situación).
Musa indica que el lado receptor tiene que convertir ese punto para ganar el juego o volverá a iguales, y seguirá así hasta que alguien convierta el punto y gane el juego.
Puntuación de un set y un partido de tenis
Si uno de los lados gana un juego (por dos puntos), tendrá que anotar seis juegos para ganar un solo set.
Como estipula la U.S. Tennis Association, hay dos tipos de sets: el set de ventaja y el set de tie-break.
- En un set de ventaja, uno de los lados tiene que ganar seis juegos, por diferencia de dos, y no hay juego de tie-break al llegar a 6-6. Si la puntuación alcanza 6-6, el set continúa hasta que uno de los lados gane por dos juegos.
- En un set de tie-break, se empieza el llamado "juego de tie-break" al llegar a 6-6.
Costa explica que un tie-break sigue las mismas reglas que un juego. La primera persona que llegue a siete puntos (por diferencia de dos), gana. Después, se registra una puntuación de 7-6 para finalizar el set.
Para ganar el partido, una persona o equipo tiene que anotar dos sets (en un partido al mejor de tres) o tres sets (en un partido al mejor de cinco).
¿Cuánto se tarda en aprender tenis?
Costa indica que, de media, las personas que acaban de empezar suelen tardar unos tres o cuatro meses en alcanzar el suficiente dominio de los conceptos básicos como para sentir seguridad en la pista. No obstante, añade que la mayor curva de aprendizaje tiene que ver con las exigencias físicas del propio deporte, como perfeccionar el agarre, el golpe y la potencia. Entender la puntuación de los partidos de tenis suele llegar mucho antes.
Aunque contar con un poco de ayuda extra puede acelerar ambos procesos. Costa explica que el proceso de aprendizaje de las reglas y puntuación del tenis se interioriza mejor en un entorno formal, como una clase de tenis individual o grupal impartida por personal certificado.
Texto de Julia Sullivan, entrenadora personal certificada por la American Council on Exercise (ACE)