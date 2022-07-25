Cómo funciona la puntuación del tenis según los entrenadores

En cuanto a las ventajas para la salud, existen innumerables razones para probar el tenis. Un estudio de 2017 del British Journal of Sports Medicine comprobó que los deportes de raqueta (como el tenis) se asociaban a un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Además, un estudio de 2018 de la Mayo Clinic descubrió que practicar tenis de forma asidua se asociaba a mejoras en la esperanza de vida.

Por otro lado, ¿cuál es uno de los motivos por el que a alguien podría no gustarle este deporte? Mario Musa, entrenador de tenis certificado por la USPTA y fundador de Tennis Racket Ball, explica que es un deporte lleno de reglas y términos únicos, muchos de los cuales pueden resultar desconcertantes cuando se empieza a jugar.

La puntuación del tenis puede ser confusa para alguien principiante. Sin embargo, cuando se entienden los conceptos básicos, es bastante simple.

Aprende las reglas de puntuación de tenis para entrar en la pista con seguridad.

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