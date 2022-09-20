Cómo enseñar el saque de tenis a adultos

Todos los partidos de tenis empiezan con un saque, sea cual sea el tipo de partido. Aunque pueda parecer lógico, se suele desconocer que el saque es el golpe más difícil e importante de este deporte.

Según Anthony Evrard, extenista profesional belga con el certificado de tenis del Professional Tennis Registry (PTR), un saque es el 50 % de los puntos que sacas o devuelves en un partido. Además, comenta que, a diferencia de los golpes de derecha o de revés que vienen del otro lado de la red, un saque, como un tiro libre en baloncesto, es el único golpe sobre el que tienes el 100 % de control. Pero incluso con un control total, es el golpe más difícil de hacer correctamente.

Aunque aprender el movimiento puede ser todo un reto, es fundamental dominar lo básico para mejorar tu técnica general.

Christo Schultz, entrenador de tenis masculino en la Brandeis University, considera que, para aprender a sacar correctamente, es útil dividir el saque en "fases".