Cómo enseñar el saque de tenis a adultos
Deportes y actividades
Expertos en tenis explican los pasos básicos para dominar este golpe tan importante.
Todos los partidos de tenis empiezan con un saque, sea cual sea el tipo de partido. Aunque pueda parecer lógico, se suele desconocer que el saque es el golpe más difícil e importante de este deporte.
Según Anthony Evrard, extenista profesional belga con el certificado de tenis del Professional Tennis Registry (PTR), un saque es el 50 % de los puntos que sacas o devuelves en un partido. Además, comenta que, a diferencia de los golpes de derecha o de revés que vienen del otro lado de la red, un saque, como un tiro libre en baloncesto, es el único golpe sobre el que tienes el 100 % de control. Pero incluso con un control total, es el golpe más difícil de hacer correctamente.
Aunque aprender el movimiento puede ser todo un reto, es fundamental dominar lo básico para mejorar tu técnica general.
Christo Schultz, entrenador de tenis masculino en la Brandeis University, considera que, para aprender a sacar correctamente, es útil dividir el saque en "fases".
Las bases del saque de tenis
El lanzamiento
Antes de centrarnos en la mecánica del saque, es importante explicar el lanzamiento.
Evrard afirma que el lanzamiento es posiblemente la parte más importante del saque. El experto asegura que, si no lanzas bien la pelota o no la recibes en el lugar adecuado, no sacarás bien.
Además, Evrard recomienda trabajar en el saque en casa, tanto antes como después de poner un pie en la pista. Para lanzar la pelota, utiliza tu mano no dominante. Los jugadores diestros deben mantener el brazo izquierdo estirado y lanzar la pelota ligeramente hacia delante y por encima de la cabeza hacia la una en punto, si nos imaginamos un reloj. Los jugadores zurdos deben lanzar la pelota ligeramente hacia delante hacia las once en punto.
El experto recomienda practicar lanzar la pelota bien alto, aflojando el agarre de la mano para dejar que la pelota baje.
Pasos para dominar el saque
1.Empieza en el lugar adecuado
Cuando empiezas un partido de tenis, el primer saque se hace desde el lado derecho de la pista.
Evrard comenta que siempre que estés en el lado derecho de la marca central, puedes colocarte donde más a gusto te sientas. Vas a sacar al cuadro de saque diagonal o al cuadro pequeño al otro lado de la red.
2.Visualiza el saque
Como en muchos otros deportes, la visualización puede tener un papel fundamental, sobre todo cuando empiezas a sacar. Evrard recomienda mirar al objetivo y visualizar dónde quieres que vaya la pelota. Además, dice que, al principio, es suficiente con hacer que la pelota vaya al cuadro de saque. A partir de ahí, trabajarás para mejorar la precisión conforme vayas progresando.
Evrard también recomienda visualizar la red un poco más alta para tener margen de error y asegurarte de que la pelota pasa al otro lado. Después, visualiza el lanzamiento y, a continuación, el saque completo.
3.Ponte en la postura correcta
Schultz recomienda empezar de lado, sujetando la pelota hacia delante, con los dedos de los pies paralelos a la pista. Deberás tener las manos juntas al frente, la raqueta y la pelota tocándose y el peso en el pie de delante.
Muchos jugadores botan la pelota un par de veces en esta posición antes de lanzarla pero, si estás empezando, es mejor simplificar las cosas.
4.Transfiere el peso
Para potenciar tu saque, deberás transferir el peso del pie trasero al delantero.
Eric Hechtman, entrenador de Venus Williams y Serena Williams, recomienda no considerar este movimiento como un balanceo, porque puede crear errores de sincronización innecesarios.
En su lugar, el experto recomienda mantener la cabeza hacia abajo, centrarse en girar los hombros y llevar la cadera lo más adelante posible. Esto hará que, de forma natural, tu cuerpo traslade el peso correctamente.
Conforme vayas avanzando, puedes exagerar el movimiento de transferir el peso e inclinarte un poco más.
5.Lleva la raqueta hacia atrás y lanza la pelota
Lleva la raqueta hacia atrás hasta un ángulo de 90 grados y bájala hacia la espalda. Evrard indica que, al mismo tiempo, debes lanzar la pelota hacia arriba. El entrenador comenta que tienes que lanzar la pelota con una mano y llevar la raqueta hacia atrás con la otra.
Esto es fundamental para mantener el brazo que lanza estirado y el que tiene la raqueta más relajado.
Evrard comenta que, si eres principiante, puede ayudarte dividir el saque en fases y repetir solo esta parte. En otras palabras, puede serte útil dividir el movimiento y repetir ciertas partes antes de ejecutarlo por completo. Lleva la raqueta hacia atrás y lanza la pelota. Coge la pelota y repítelo. Puedes incluso imitar el movimiento o moverte sin la raqueta, pero asegúrate de seguir todos los pasos con atención e imaginar dónde entrarías en contacto con la pelota.
6.Balancéate con potencia y pronación
El último paso del saque es golpear la pelota en el punto más alto posible. En este paso del movimiento, debes impulsarte con el pie trasero y mover la raqueta hacia adelante y hacia abajo.
Evrard explica que, si estás empezando, es importante golpear la pelota en el punto más alto del lanzamiento y seguir su trayectoria. Si se hace correctamente, el cuerpo y el brazo se relajan al final del movimiento, provocando la pronación o rotación del brazo, por lo que la raqueta acaba en el lado contrario del cuerpo. De todas formas, conseguir esto es un poco más complicado.
Para cambiar los ejercicios de saque, Evrard también recomienda que los principiantes intenten sacar de rodillas. El experto afirma que esto te enseña a lanzar la pelota correctamente: tienes que lanzar la pelota alto y golpearla con el brazo extendido.
Texto: Amy Schlinger, entrenadora personal certificada por la NASM (la academia estadounidense de medicina deportiva).