Ejercicios de tenis que pueden mejorar tu juego

Ejercicios de tenis que pueden mejorar tu técnica, según los expertos
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Domina la cancha con estos movimientos.
La clave para progresar en cualquier deporte (o habilidad) está en practicar. En el caso del tenis, todo se reduce a entrenar más y, por supuesto, a seguir practicando en partidos individuales o de dobles.
Los ejercicios de tenis pueden ayudarte a mejorar tu juego de pies, swing y técnica de raqueta, entre otras cosas. Además, los ejercicios de nivel inicial son perfectos para que los principiantes alcancen a los jugadores con más experiencia.
Si nunca has hecho ejercicios de tenis, es normal que te preguntes por qué son tan importantes y de qué forma pueden ayudarte a mejorar tu técnica. Esto es lo que los expertos en tenis quieren que sepas.
¿Por qué son tan importantes los ejercicios de tenis?
"Los ejercicios de tenis son importantes porque se basan en la repetición", explica Robert Bucheli, entrenador de tenis y tenista profesional certificado por la U.S.P.T.A. en Tennis World NYC.
"La repetición es necesaria para familiarizarse con los golpes y ganar confianza".
Para ser un buen tenista, Bucheli señala la importancia de la agresividad, esto es, lanzar golpes rápidos y mantenerse alerta en todo momento. Para esto, según explica, hace falta trabajar la confianza y la memoria muscular.
De acuerdo con Kacper Owsian, entrenador de tenis y ex jugador profesional de Los Ángeles, los ejercicios también sirven para familiarizarse con la dinámica del juego. "Los ejercicios son buenos para que los principiantes conozcan las reglas básicas, mejoren su técnica y aprendan más rápido", explica. "Si ya tienes algo de experiencia, los ejercicios pueden ayudarte a mejorar tu técnica en áreas concretas", añade Rick Macci, entrenador miembro del Hall of Fame del tenis, de la U.S.P.T.A. y fundador de Rick Macci Tennis Academy.
¿Para qué pueden usarse los ejercicios de tenis?
Para mejorar cualquier habilidad. "Los ejercicios pueden adaptarse a cualquier área", explica Chris Robb, entrenador de tenis y tenista profesional certificado por la U.S.P.T.A. "Como principiante, puedes empezar por los golpes más básicos y, después de un tiempo, añadir ejercicios de estrategia.
Cuando alcanzas el nivel intermedio o avanzado, lo recomendable es que hagas ejercicios centrados en mejorar tu técnica, dirigir mejor los golpes, reconocer las posiciones ofensivas y defensivas en la pista, mejorar tu condición física y desarrollar golpes especiales", explica.
"Al final, todo depende del jugador", añade Bucheli.
¿Qué ejercicios son buenos para principiantes?
Si tienes poca experiencia, Macci recomienda golpear la pelota con la raqueta contra una pared.
La pelota siempre rebotará, por lo que es un buen ejercicio para aficionados. Si no tienes acceso a una máquina lanzapelotas, Macci señala que la pared es una buena opción. "Es ideal para entrenar a base de repeticiones", asegura.
Si puedes trabajar con un compañero, Bucheli recomienda: "Practica tu juego de pies corriendo hacia diferentes áreas de la pista. Colócate en la línea de saque mientras que tu compañero deberá situarse cerca de la red. Pídele que lance la pelota hacia diferentes zonas de la pista de forma que tengas que correr para alcanzarla. Cada vez que golpees la pelota, vuelve al centro de la línea de saque. Este ejercicio te ayudará a moverte más rápido durante los partidos y te preparará para contrarrestar todo tipo de golpes".
Owsian coincide: "Como principiante, la mejor forma de practicar es pidiéndole a tu entrenador que te lance una pelota tras otra. Como la pelota no va tan rápido, trabajar lo básico es más fácil, y también ayuda a corregir la técnica, que es lo primero que debes dominar antes de hacer intercambios o jugar con tus amigos".
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¿Cuáles son los mejores ejercicios para mejorar el juego de pies?
Tener un buen juego de pies es crucial en el tenis, ya que te permite moverte ágilmente de un lugar a otro por toda la pista. Owsian explica: "Estos ejercicios pueden hacerse sin pareja y son muy importantes para todos los tenistas, independientemente de su nivel. Con un buen juego de pies puedes alcanzar más pelotas con la técnica adecuada".
Robb también valora estos ejercicios: "El juego de pies no es lo más atractivo o divertido del tenis, pero es la base de todo. En el tenis lo más importante no es golpear, sino correr".
Algunos de los ejercicios favoritos de Owsian para mejorar el juego de pies son:
- Escaleras de agilidad: Coloca una escalera de agilidad sobre el suelo (también puedes dibujarla con tiza) y lleva los pies dentro y fuera de cada espacio todo lo rápido que puedas. De acuerdo con Owsian, este ejercicio es perfecto para trabajar la coordinación y el juego de pies.
- Comba: Intenta durar más tiempo (un minuto o más) con cada ronda. Owsian explica que este ejercicio es ideal para aumentar la resistencia.
- Sprints rápidos: Haz unos sprints entre las líneas de la pista para aumentar la resistencia y la velocidad.
Robb también recomienda aguantar el brazo en la posición final después de golpear cada bola. "Este ejercicio trabaja el equilibrio y, para ello, hace falta un buen juego de pies", explica.
¿Con qué frecuencia deben hacerse estos ejercicios?
Depende de ti. "Como con cualquier otro deporte, obtendrás mejores resultados cuanto más trabajo y tiempo le dediques.
Cuanto más repitas los ejercicios, mejor. Y también es importante que juegues con otras personas y practiques con la pared. Hay que dedicarle tiempo", explica Bucheli.
Owsian recomienda: "Haz lo que puedas.
Yo trabajo con aficionados que entrenan hasta cinco veces por semana. Claro está, practicar con tanta frecuencia hace que avancen muy rápido. De todas formas, son muchos los motivos por los que una persona no puede entrenar tantas veces, y es normal.
Para ver resultados de una semana a otra, yo recomiendo practicar entre dos y tres veces por semana".
¿Cuándo se empiezan a notar los resultados?
Owsian recomienda: "Cuanto más practiques, antes verás los resultados. Los principiantes necesitan entre 10 y 15 clases con un entrenador antes de poder hacer intercambios o jugar con amigos. Si sigues un buen programa y combinas tus clases de tenis con partidos amistosos, lo normal es que notes progresos cada vez que saltes a la pista".
Texto: Korin Miller