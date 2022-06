¿Cómo deben quedar las zapatillas de running?

Las zapatillas de running están disponibles en cientos de modelos y colores, y están hechas con distintos materiales. Para encontrar las zapatillas de running adecuadas para ti, tienes que centrarte en una única cosa: cómo se ajustan a tus pies.

Un estudio de julio de 2018 del Journal of Foot and Ankle Research estimó que hasta un 72 % de la gente no lleva zapatillas que se ajusten bien, lo que provoca dolores y problemas en los pies Así que, si las zapatillas se ajustan bien, cómpralas. Si no, pruébate otro par. Si quieres asegurarte de que te queden perfectas, sigue estos consejos.