Cómo elegir los mejores calcetines para hacer running

Qué buscar en los mejores calcetines para correr
Guía de compra
Encuentra los calcetines de running perfectos con esta guía.
No hay nada más molesto para cualquier runner como unos calcetines malos. Si se deslizan dentro de las zapatillas, no previenen las ampollas o se empapan de sudor, puede que te hagan echar el freno.
Los mejores calcetines de running ofrecen transpirabilidad, amortiguación y comodidad durante toda la sesión. A continuación te mostramos algunas características que deberían tener.
Capilarización de la humedad
Los calcetines que eliminan la humedad son imprescindibles para cualquier runner. El sudor indica que lo estás dándolo todo, pero también puede hacer que los calcetines rocen con las zapatillas y te causen ampollas. Los fabricados con un tejido poco adecuado, como el algodón, pueden intensificar el sudor y hacer que notes hinchazón y calor en los pies.
Si te sudan los pies, necesitas un material de secado rápido que absorba y disperse el sudor para mantener la transpirabilidad y la ventilación porque, de lo contrario, notarás los pies mojados y mal olor, lo que aumenta el riesgo de sufrir pie de atleta e infecciones por hongos.
Los calcetines con tecnología Nike Dri-FIT capilarizan el sudor de la piel para que se evapore. Además, las propiedades de ventilación y el tejido transpirable y antiolor mejoran la ventilación para mantener la transpirabilidad y la frescura en los pies.
Amortiguación y compresión
La potencia que se produce con cada pisada del talón equivale a entre tres y cuatro veces el peso corporal. En el caso de runners de larga distancia o que corren cada día, esta potencia se acumula y puede provocar lesiones como la fascitis plantar o las fracturas por estrés. Las zapatillas adecuadas ayudan a absorber este impacto, pero no son el único elemento importante.
Los calcetines con amortiguación reducen el impacto, lo que ayuda a evitar las lesiones y a mantener la comodidad en los pies. Además, protegen las zonas que sufren mayor roce, como la parte de atrás del talón y los laterales de los dedos, reduciendo la pérdida de densidad del material que favorece la aparición de ampollas.
La amortiguación puede ser ligera o pesada, según las diferentes actividades y condiciones atmosféricas.
- Amortiguación ligera: si buscas una pisada natural, escoge tejidos ligeros con una amortiguación de este tipo. Cuanto más ligero sea el tejido, más flexible será el movimiento para que puedas notar cada paso de la sesión de running.
Los calcetines Nike Spark Lightweight cuentan con un diseño fino con tecnología de capilarización del sudor y tejido de malla para ofrecer transpirabilidad y frescura. Además, incorporan hilos adicionales en la plantilla y en el tobillo para que la sujeción sea mayor en cada pisada.
- Amortiguación media: los calcetines de running con amortiguación media aportan a los pies la sujeción necesaria para absorber el impacto, a la vez que permiten un movimiento flexible. Son muy populares entre trail runners porque permiten que los pies reaccionen en un terreno irregular y amortiguan el impacto.
Los calcetines Nike Everyday Plus Cushion ofrecen amortiguación bajo el talón y el antepié para reducir el impacto del entrenamiento. Además, el contorno se ciñe alrededor del mediopié para aportar sujeción en el puente del pie, y el talón y la puntera están reforzados para reducir el desgaste y proporcionar una comodidad duradera..
- Amortiguación máxima: los calcetines de running con una amortiguación alta son adecuados para correr con temperaturas más altas y terrenos más duros, ya que son los más gruesos y cálidos, y aportan la máxima amortiguación para protegerte de las inclemencias del tiempo y del impacto, así que son geniales para las carreras largas. Si los combinas con zapatillas de running con amortiguación, los pies tendrán la mayor protección frente a las lesiones.
Los calcetines Nike Everyday Max Cushioned tienen una gruesa suela de tejido terry que ofrece comodidad adicional en las pisadas y los despegues, mientras que los hilos de alta fricción de la plantilla reducen el deslizamiento. La tecnología Dri-FIT ayuda a mantener la transpirabilidad y la comodidad en los pies, y capilariza el sudor cuando la actividad se intensifica.
- Calcetines de compresión: este tipo de calcetines tienen una compresión progresiva para estimular el flujo sanguíneo y mejorar la circulación. En las sesiones de running de larga distancia, los calcetines de running de compresión hasta la pantorrilla reducen la oscilación del gemelo. La oscilación es lo que ocurre en el músculo cuando apoyas los pies en el suelo durante el impacto y puede causar microrroturas en el músculo.
Sujeción en el puente del pie
Los calcetines de running adecuados también tienen sujeción en el puente del pie. Una banda alrededor del puente aporta más absorción de impactos y sujeción en el puente del pie, y puede ayudar a evitar la fascitis plantar y mejorar el patrón de pisada al correr.
Los calcetines de running con amortiguación pesada suelen ofrecer más sujeción y cuentan con un acolchado más grueso y un refuerzo en el talón para absorber el impacto. Los calcetines largos Nike de trail running están diseñados para sujetar los pies en senderos húmedos y rocosos. Además, la mezcla de lana con la que están confeccionados tiene propiedades de regulación de temperatura.
Prevención de ampollas
Una de las dolencias más frecuentes entre runners son las ampollas. Su causa es la fricción y empeoran con el calor y la humedad. Sin embargo, unos calcetines de running adecuados te permiten disfrutar de una sesión sin ampollas, algo imprescindible cuando corres durante mucho tiempo y si estás domando las zapatillas.
Para limitar la fricción, escoge unos calcetines de running con amortiguación en las zonas más propensas a la fricción: los talones y la puntera. Los modelos de running para combatir las ampollas pueden tener una presilla reforzada en el talón y más amortiguación en la puntera.
La tecnología Nike Dri-FIT te ayuda a mantener la transpirabilidad y la frescura en los pies al evitar que la humedad y el calor queden atrapados. Si los pies pueden respirar y regular la temperatura, se reduce el riesgo de ampollas. Apuesta por unos calcetines con un ajuste flexible y ceñido que se mantengan en su sitio para evitar la fricción causada por el deslizamiento de los calcetines.
Altura de los calcetines
Los calcetines de running están disponibles en longitudes diferentes y la elección de una frente a otras depende sobre todo de tu estilo y tus preferencias. Puedes escoger entre calcetines de running invisibles, de altura media o largos.
Los calcetines invisibles no sobresalen de las zapatillas. Como tienen menos tejido, también mantienen mejor la frescura cuando hace calor. Tan solo tienes que asegurarte de que tienen suficiente agarre y no se mueven.
Los calcetines hasta el tobillo suelen ofrecer una protección adicional en los talones para hacer frente a la fricción y las ampollas. Además, aportan más calidez, por eso son más adecuados para el frío. Si te vas a poner unas botas de senderismo, los calcetines largos pueden proteger el tobillo de los roces.
Preguntas frecuentes
¿Qué calcetines son ideales para el frío?
En otoño o invierno opta por unos calcetines de altura media o largos porque la altura adicional proporciona más tejido para mantener la calidez en los pies y los tobillos. Escoge unos calcetines más gruesos de algodón o de lana con una amortiguación media o máxima.
¿Qué calcetines de running son ideales si te sudan los pies?
Te interesan los calcetines con materiales como el poliéster, el nylon y el spandex, que son ligeros y mantienen la frescura en los pies. En lugar de retener el sudor, como el algodón, o de aislarlo, como la lana merino, las fibras sintéticas con tecnología Dri-FIT, que capilariza la humedad, mantienen la transpirabilidad en los pies.
¿Deberías usar calcetines de compresión cuando corres?
Los calcetines de compresión son geniales porque mejoran la circulación evitando así la hinchazón o los calambres en las piernas. Hay modelos de compresión invisibles que solo cubren los pies. También hay otros que llegan por la rodilla y que se ponen debajo del pantalón de entrenamiento para reducir la oscilación en los gemelos.
Texto: Emilina Lomas