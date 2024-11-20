Cómo elegir los mejores calcetines para hacer running

Los calcetines que eliminan la humedad son imprescindibles para cualquier runner. El sudor indica que lo estás dándolo todo, pero también puede hacer que los calcetines rocen con las zapatillas y te causen ampollas. Los fabricados con un tejido poco adecuado, como el algodón, pueden intensificar el sudor y hacer que notes hinchazón y calor en los pies.

Si te sudan los pies, necesitas un material de secado rápido que absorba y disperse el sudor para mantener la transpirabilidad y la ventilación porque, de lo contrario, notarás los pies mojados y mal olor, lo que aumenta el riesgo de sufrir pie de atleta e infecciones por hongos.

Los calcetines con tecnología Nike Dri-FIT capilarizan el sudor de la piel para que se evapore. Además, las propiedades de ventilación y el tejido transpirable y antiolor mejoran la ventilación para mantener la transpirabilidad y la frescura en los pies.