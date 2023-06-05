Cómo combinar una camiseta de béisbol Nike
Consejos de estilo
Utiliza esta guía para crear un look de béisbol a la moda.
El béisbol es un deporte diseñado para que el público disfrute. En los partidos, la afición puede pasar una tarde de verano disfrutando de las nueve entradas y relajándose en las gradas con una bebida fresquita y algo de comer.
Y, como en el baloncesto o el fútbol, llevar una camiseta del deporte en cuestión es una forma perfecta de apoyar a tu equipo favorito desde el público. Sin embargo, también te recomendamos ponerte tu camiseta de béisbol en el día a día. Al fin y al cabo, lucir un look a la moda y mostrar tu espíritu de equipo no son dos cosas excluyentes, puedes llevar un conjunto que te lo dé todo.
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Las camisetas de béisbol son una opción muy infravalorada para los findes de relax o las fiestas de verano, porque pueden añadir un toque deportivo a tus looks básicos. Si sientes que te has quedado sin ideas para vestirte, considera alguno de estos conjuntos.
A continuación, te damos cinco ideas para combinar una camiseta de béisbol y llevar un look a la moda. Te animamos a ponerte estos conjuntos el día del partido para lucir un uniforme perfecto en las gradas. Pero no tengas miedo de llevar la camiseta de tu equipo de béisbol favorito fuera del campo,
estos looks te permiten animar a tu equipo con estilo y son geniales tanto para ver un partido como para ir a un bar fuera de temporada.
Cómo combinar una camiseta de béisbol
1.Fuera del campo
Si fuera de temporada sueles olvidar que tienes una camiseta de béisbol en el armario, ha llegado el momento de considerar la opción de ponértela en tu día a día.
Demuestra tu pasión por tu equipo favorito cambiando la básica que te pones normalmente por una camiseta deportiva. Para obtener un look sencillo pero llamativo puedes combinar tu camiseta con unas zapatillas que tengan los mismos colores. Completa el conjunto con una chaqueta que añada un toque guay y equilibre el estilo deportivo de la camiseta.
2.Conjunto home run
Cuando no hay partido, también puedes llevar una camiseta de béisbol. Presume de estilo (y apoya a tu equipo favorito) luciendo una camiseta de béisbol a modo de camisa o chaqueta ligera.
Consigue un look increíble poniéndote una camiseta oversize encima de un vestido corto para ir a esos eventos veraniegos en los que la mejor opción es un vestido deportivo y fresco. Combínalo con unas zapatillas en tendencia, como unas Dunk de perfil alto, para potenciar el estilo informal.
3.Estilo llamativo
Si tu equipo tiene una camiseta en una combinación de colores original (como la del Oakland A’s, que es verde y dorada), seguramente quieras darle todo el protagonismo sin que parezca que llevas un disfraz o desentone con el resto del conjunto.
¿Cómo conseguirlo? Elige básicos neutros para el resto del look. Por ejemplo, decántate por unos pantalones cortos marrón topo, unas gafas de sol sencillas y unas zapatillas, bien en tonos neutros, bien de colores similares a los de la camiseta.
4.Espectador de estilo deportivo
¿Te apetece llevar una camiseta de béisbol con un look casual? Dale el toque final a tu conjunto informal deportivo con una camiseta de tu equipo favorito.
Empieza eligiendo unas mallas cortas y una camiseta de tirantes informal o un sujetador deportivo de diseño largo. A continuación, ponte una camiseta deportiva por encima. Para terminar, decántate por unas zapatillas básicas que te suelas poner los fines de semana, como por ejemplo las atrevidas Air Max. Si hace sol, no olvides ponerte una gorra.
5.Look a capas
No tengas miedo a las capas. Ponte una camiseta de manga larga (de un color que combine, obviamente) debajo de tu camiseta favorita para animar a tu equipo. Si hace frío, agradecerás la calidez extra de llevar dos camisetas (sobre todo porque una es de manga larga), especialmente si estás viendo un partido.
Si quieres un estilo casual perfecto para el día a día, ponte unos pantalones cargo y dale el toque final al conjunto con unas zapatillas que añadan un toque sutil de color. El efecto final resulta harmónico, pero sin ser exactamente del mismo color.
Texto: Aemilia Madden