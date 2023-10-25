7 ideas de regalos Nike para tu mejor amigo o amiga

7 ideas de regalos Nike para tu mejor amiga
Guía de compra
Tanto si le gusta animar a su equipo favorito desde el sofá como si es más de ir por ahí marcando tendencia, te recomendamos estos regalos para tu persona favorita.
Tu mejor amiga siempre está ahí, en las buenas y en las malas. Para mucha gente, hacer regalos es una forma perfecta de expresar que alguien te importa. Pero a veces cuesta encontrar el regalo perfecto con el que felicitarle las fiestas, el cumpleaños o, simplemente, animarle el día. Al fin y al cabo, quieres que sea algo especial y que le guste mucho.
¿La parte buena? En Nike tenemos un montón de regalos prácticos que le encantarán, sean cuales sean sus intereses. Desde accesorios de entrenamiento hasta conjuntos que le quedarán genial con ese bolso que siempre lleva. A continuación te damos siete ideas de regalo con los que no vas a fallar.
Para amantes de las zapatillas
Si tiene obsesión por las zapatillas, un modelo icónico como las Nike Air Max es un acierto seguro. Se diseñaron a finales de los 80 y desde entonces han mantenido su popularidad y se han convertido en un fondo de armario.
Aunque el diseño sigue evolucionando, hay un detalle que no cambia: la característica "ventana" de aire de la mediasuela, que ofrece amortiguación y comodidad en cada paso. Elige un par en su color favorito y, para que las lleve siempre impecables, puedes añadir también un kit de limpieza de zapatillas.
Para quienes disfrutan del aire libre
Un gorro es perfecto para regalar durante las fiestas, pero también muy útil para diario, sobre todo si le encanta estar al aire libre. Y si esquía o hace snowboard, mejor que mejor. Si es más de senderismo, running o golf, una visera o una gorra clásica son aciertos seguros.
Los gorros tipo pescador son otra buenísima opción, sobre todo si suele ir a la playa. Combina un gorro que sepas que le vaya a gustar con un conjunto que la proteja de los rayos UV para que lo dé todo en su próxima aventura.
Para fans de los leggings
Da igual que el armario de tu persona favorita esté lleno de leggings; esta prenda nunca sobra. Márcate un tanto regalándole alguno de los últimos diseños Nike.
Por ejemplo, los leggings Nike Go son superversátiles e ideales para levantar peso, hacer running o ir de senderismo. Además, sus múltiples bolsillos te permiten tener libres las manos y guardar el teléfono, las llaves o las tarjetas de crédito.
Si le gusta el yoga, los leggings Zenvy son una muy buena opción. Su tejido suave es superagradable. Y si además los combinas con una botella de agua chula y reutilizable o una bolsa para el gimnasio, te coronas.
Para quienes no paran nunca
Si la persona en la que estás pensando siempre va de una actividad a otra, regálale una bandolera Nike, que además de ser mona, es muy práctica. Así te aseguras de que tenga las manos libres mientras se da una vuelta, saca al perro o cuida de sus peques.
La mayoría de modelos de bandoleras Nike tienen características superútiles, como correas regulables y compartimentos interiores para guardar básicos como la cartera o el teléfono. Si te parece poco, puedes añadir accesorios al regalo. Por ejemplo, un cargador portátil para el teléfono, un minidesinfectante de manos de calidad o incluso un bálsamo de labios que huela genial.
Para amantes de los planes en casa
A veces, los mejores regalos son los de cuidado personal. Si a tu persona favorita le gusta más quedarse en casa que salir por ahí, te recomendamos regalarle algo que pueda utilizar en una noche de relax. Empieza con un diseño Fleece cómodo y supersuave de la colección Nike Sportswear, como puede ser una sudadera. Crea el kit perfecto con unas velas relajantes, unas zapatillas de estar por casa suaves o un juego de cartas divertido.
Para fans del deporte
¿Tu amiga no levanta la vista del partido cuando hay una tele cerca? Gánatela regalándole algo de su equipo favorito. Una camiseta, por ejemplo, podría ser una buena opción. ¿Tiene un equipo favorito para cada deporte? Nike cuenta con muchas opciones de camisetas de fútbol, fútbol americano y baloncesto. Mejora el regalo (y el look) con una pulsera o un collar con el dorsal del jugador o la jugadora que más le gusta.
Para esa persona con quien es imposible acertar
Una tarjeta de regalo quizá no sea la opción más elegante, pero sí un buen detalle. Puedes comprar varias y personalizarlas con notas que digan, por ejemplo, cuándo crees que sería un buen momento para que las usara.
La nota de una tarjeta de regalo de un centro de manicura o una peluquería de su barrio podría ser "Para cuando necesites mimarte un poco". Otra opción es escribir en un sobre "Ábrelo cuando te apetezca irte de compras", y meter dentro una tarjeta de regalo Nike.
Texto: Dana Leigh Smith