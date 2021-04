Cómo bailar crea vínculos

¿Podríais hablarnos sobre las diferencias de bailar a nivel individual y bailar como colectivo o grupo?



Mette: Trabajamos a nivel individual, pero cuando bailamos en grupo es cuando se siente el poder. Cuando estás sola es bastante aburrido, un poco vacío. ¿Cómo te alimentas de la energía del resto? ¿Cómo avanzas? ¿De dónde obtienes la inspiración? Contar con Elise y Fatou es una maravilla, porque no paran de abrirme la mente a nuevas posibilidades y me dan su opinión sobre lo que hago, algo muy importante para mí.



Elise: Creo que todas entendemos que esto es muy exigente y consume muchas energías tuyas. Vale, tal vez sea una actividad muy individual, pero creo que, en un nivel u otro, todas pasamos por lo mismo, porque tu cuerpo es el trabajo. Tú eres el trabajo. Y tú siempre traes tu yo externo e interno a la situación.



Fatou: También necesitamos la energía del resto, por eso dar clases o practicar de forma individual, solo con otra persona, es muy diferente a hacerlo con varias personas. Si trabajas con más gente, sientes también su entusiasmo por el baile.



¿Cómo os ha afectado eso en los últimos meses, al no existir esa conexión física a través del movimiento y el baile que habitualmente tendríais?



Mette: He tenido mucha suerte de haber estado con mis compañeras de piso, ya que he podido bailar acompañada. Así que no he sentido el aspecto más duro, pero sé que mucha gente lo ha pasado muy mal, por la imposibilidad de expresarse. Para algunas personas, la vida consiste en practicar e ir a clase, no hacen otra cosa. Y,de repente, se han quedado sin nada. Habrá sido durísimo. Bailar a solas es divertido, pero solo hasta cierto punto.



Elise: No sientes la energía de quien te enseña los pasos. No aprecias el ambiente. A veces, los profesores no te corrigen detalles porque no te ven. Es todo más unilateral. A mí me gusta estar en un espacio grande con más personas. Me gusta mirar alrededor e inspirarme. Bailar con mis dos compañeras de piso es genial, pero echo mucho de menos bailar en grupos de 30 o 40 personas, vernos y practicar. Está siendo duro. La mayoría realmente no lo está llevando bien, porque es difícil. Echo de menos entrenar de verdad.