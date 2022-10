Cómo afectan a tu estabilidad la relaxina y otros factores del embarazo

Aunque la relaxina no necesariamente produzca falta de equilibrio, puede hacer que te sientas inestable, dice Proulx. Lo mismo pasa con esa tripa que no para de crecer. Por eso es tan importante el entrenamiento de glúteos, caderas y core. Desarrollarás una base más sólida para que sientas una mayor sujeción a pesar de la laxitud de los ligamentos y el cambio en el centro de gravedad, señala Battles. No hay razón para temerle a las pesas ahora, pero a medida que avanza el embarazo las hormonas cambian, al igual que la estructura corporal, así que no fuerces tus límites, prosigue. En otras palabras, no coquetees con la mayor pesa rusa del gimnasio.



El dolor en los ligamentos redondos (molestias en torno a las caderas o las ingles), la presión en la vagina o unos abdominales que adquieren forma de cono son señales de que hay que introducir cambios, dice Proulx. Intenta hacer inhalaciones y exhalaciones profundas desde la barriga, no desde el pecho. Reduce la carga y el número de repeticiones y prueba a cambiar la postura.



Y, si en algún momento te sientes como un espagueti con zapatillas, al menos estarás al dente.