Añade estas 75 comidas a tu dieta para reducir la hinchazón

Puedes hincharte si comes demasiado rápido, si te atiborras a bebidas con gas o si consumes alimentos altos en fibra cuando tu tracto digestivo no está acostumbrado a ello. Masticar chicle, hablar mientras comes y beber con pajita son cosas que también se relacionan con el aumento de la hinchazón por los gases y la flatulencia.

Hay dolencias que pueden provocar la hinchazón, como el síndrome del intestino irritable (SII), la intolerancia a la lactosa y la enfermedad celiaca. La retención de líquido debida a los cambios menstruales o a una ingesta superior a la normal de sodio pueden provocar que sientas esa hinchazón. También puede estar provocada por el estreñimiento.