Gloves Not Gunz: Más que un club de boxeo

En un rinconcito de Croydon, al sur de Londres, un humilde club de boxeo está teniendo un efecto transformativo en los jóvenes que están intentando ir por el buen camino. No hay mucho espacio y se suda mucho, pero no hay complejos. Este centro está cambiando vidas a mejor. Fundado por Adam Ballard y Ben Eckett a principios de 2017, Gloves Not Gunz ha ido creciendo por la determinación de su equipo de ver un cambio en la zona después de que un grupo de jóvenes cometiera una serie de delitos por allí.



Gloves Not Gunz es para todo el mundo. Acuden jóvenes de diferentes colegios y barrios con distintos problemas. Entre ellos, reconocen que tienen diferencias, pero su primer paso es dejarlas en la puerta antes de entrar. Este es un espacio para la diversión. Para disfrutar de cosas nuevas y dejarse llevar. Un lugar en el que cada pequeña victoria se reconoce y se celebra.



Las dificultades a las que estos jóvenes del sur de Londres tienen que hacer frente en su día a día se han hecho más livianas y manejables desde que levantan pesas, corren en circuitos y aprenden a hacer ejercicios de respiración. Todo esto los ayuda a encontrar el equilibrio de energía y les da paz.