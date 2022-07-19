Beneficios clave de la escalada con cuerda

Estás de pie enfrente de una cuerda normal y corriente. ¿Ahora qué?

Lo primero que debes hacer es estirar los brazos lo más alto que puedas para establecer un punto de agarre. Después, salta hacia arriba para poder levantar las piernas alrededor de la cuerda, tal como explica Caroline Grainger, entrenadora personal certificada en FitnessTrainer.

Una vez que hayas podido subir las piernas, tendrás que valerte de los pies y los gemelos para agarrarte a la cuerda mientras estiras los brazos más alto y extiendes el cuerpo hacia arriba con las manos. Las cuerdas con nudos son ideales para principiantes, puesto que los nudos sirven de apoyo para los pies. La experta también hace hincapié en la importancia de tomar precauciones de seguridad, como que el suelo de debajo de la cuerda esté acolchado.

Según Holland, cuando la gente se resbala hacia abajo, no es porque falle el agarre, sino por la posición de los pies y la pérdida de fuerza en las piernas. Por tanto, conviene probar varias formas de posicionar el pie, lo que se suele denominar "pinzas". Las pinzas dan estabilidad por la parte inferior, sobre todo en el momento en que dejes de agarrar la cuerda al levantar el brazo para seguir subiendo. Además, permite descansar los brazos y sirve de freno para que no resbales.

La más fácil es una básica en la que se enrolla un pie y se pinza con el otro, también llamada agarre en J, y que se suele utilizar en CrossFit. Teniendo la cuerda alineada con el centro del cuerpo y las rodillas contra el pecho, pisa la cuerda con el pie dominante mientras presionas el extremo suelto hacia arriba con el otro pie. Tendrás la cuerda entre los pies, cubriendo el pie no dominante. Para mayor seguridad, pon ese pie encima del dominante para pinzar la cuerda.

Conforme te acostumbres al movimiento de la subida de cuerda, puedes ir probando otras variaciones de esta pinza para ver cuál te resulta más cómoda y eficaz. Esto ya es un ejercicio más avanzado, pero también puedes incluirlo en la rutina del día de brazos si no usas en ningún momento los pies ni las piernas.

Puede ser más complicado encontrar una cuerda que otras equipaciones de fitness. Pero, cuando se trata de un entrenamiento divertido, completo y que te puede ayudar a ganar confianza, merece la pena intentarlo.

Texto: Elizabeth Millard