Los beneficios de la meditación y el movimiento consciente, según los investigadores

Existen cada vez más pruebas de que la meditación y el movimiento consciente mejoran los marcadores psicológicos relacionados con el estrés, como la tensión arterial y la frecuencia cardiaca en reposo, tal como señala Ciarán Friel, doctorado en Educación e investigador auxiliar en Feinstein Institutes for Medical Research especializado en la fisiología del ejercicio y la ciencia conductual.

Según explica, se ha descubierto que la meditación mejora la regulación del cortisol, una de las hormonas que preparan el cuerpo para luchar o huir ante una situación de estrés.

Se trata de un hallazgo crucial, pues según nos cuentan desde Cleveland Clinic, el cortisol afecta a prácticamente todos los órganos y tejidos del cuerpo. Cuando está bien regulada, esta hormona optimiza la función metabólica, reduce la inflamación y estabiliza los niveles de azúcar en sangre.

Cuando el cortisol se descontrola y se mantiene elevado durante todo el día (en vez de únicamente por la mañana, momento natural en el que aumenta), puede provocar un aumento de la grasa abdominal, insomnio, debilidad muscular y una disfunción del sistema inmunitario. La meditación y el mindfulness ayudan a que sus niveles vuelvan a la normalidad. Por ejemplo, en un estudio de 2013 realizado en estudiantes de Medicina se descubrió que basta con cuatro días de meditación para reducir significativamente los niveles de cortisol.

En un estudio de 2021 realizado en personas con altos niveles de estrés, se concluyó que la meditación reduce el cortisol con efectos duraderos en el tiempo.