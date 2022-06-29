Cómo crear un estudio de yoga en casa

En los estudios de yoga se respira un ambiente especial que infunde tranquilidad desde que entras por la puerta. El color de las paredes, la iluminación, la aromaterapia relajante... Todos estos elementos pueden crear una atmósfera apacible para las sesiones regenerativas y revitalizantes. ¿Pero cómo puedes crear este entorno en casa?

Para empezar, es fundamental tener un espacio que puedas dedicar exclusivamente a tus sesiones. Aunque no sea posible copiar el estilo de tu estudio de yoga favorito hasta la última vela, puedes infundir la misma sensación de paz y fuerza que te ofrece el yoga centrándote en el objetivo de tu sesión.

Montar un espacio de yoga perfecto en casa es bastante sencillo. Al fin y al cabo, un ambiente simple y minimalista reduce las distracciones y te permite concentrarte en la respiración y el movimiento.