Cómo crear un estudio de yoga en casa

Cinco formas sencillas de crear un espacio relajante de yoga en casa
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A continuación te explicamos cómo generar el ambiente relajante y tranquilo de un estudio de yoga en la comodidad de tu hogar.
En los estudios de yoga se respira un ambiente especial que infunde tranquilidad desde que entras por la puerta. El color de las paredes, la iluminación, la aromaterapia relajante... Todos estos elementos pueden crear una atmósfera apacible para las sesiones regenerativas y revitalizantes. ¿Pero cómo puedes crear este entorno en casa?
Para empezar, es fundamental tener un espacio que puedas dedicar exclusivamente a tus sesiones. Aunque no sea posible copiar el estilo de tu estudio de yoga favorito hasta la última vela, puedes infundir la misma sensación de paz y fuerza que te ofrece el yoga centrándote en el objetivo de tu sesión.
Montar un espacio de yoga perfecto en casa es bastante sencillo. Al fin y al cabo, un ambiente simple y minimalista reduce las distracciones y te permite concentrarte en la respiración y el movimiento.
Cómo crear un espacio de yoga perfecto en casa
1.Elige un lugar
Elige un sitio en el que puedas extender la esterilla cómodamente. Esta zona debería estar despejada y libre de obstáculos y distracciones. Lo ideal es que el espacio que elijas esté cerca de una ventana y tenga luz natural. Si suele haber ruido, una máquina de ruido blanco te ayudará a reducir las distracciones.
A continuación, quita cualquier obstáculo de la zona para que nada se caiga de ninguna mesa ni se rompa. Despejar alguna pared también te vendrá bien, sobre todo si te gusta hacer posturas invertidas como el pino.
2.Coge una esterilla y tus accesorios de yoga
Tras hacer espacio en la zona elegida, extiende la esterilla de yoga y coloca cerca tus accesorios, que pueden ser desde bloques y correas hasta almohadas, una manta, aceites esenciales o cualquier otra cosa que quieras utilizar durante la sesión. No es necesario trabajar con accesorios para hacer una sesión de yoga completa en tu estudio casero, pero incorporar ciertos elementos a tu rutina te puede ayudar a mejorar la técnica, familiarizarte con distintas posturas y aumentar la flexibilidad. Lo más importante es que diseñes un espacio que te motive a practicar yoga.
3.Usa una luz tenue
La iluminación es increíblemente importante y puede incluso mejorar tu bienestar. La luz del sol, por ejemplo, ayuda a estimular la producción de serotonina, una sustancia química asociada a la felicidad y la relajación. Si no es posible tener iluminación natural, los reguladores de luz o las bombillas de luz tenue pueden crear un ambiente relajante.
4.Opta por una decoración sencilla pero funcional
Aunque mantener un diseño minimalista en tu espacio de yoga es importante, también es crucial que el lugar sea acogedor. Tu objetivo final es crear un ambiente positivo que te transmita fuerza, calma, concentración o lo que sea que quieras conseguir con tus sesiones. A continuación te mostramos varias formas sencillas de crear un entorno tranquilo:
Enciende unas cuantas velas aromáticas (eso sí, asegúrate de que no hay ningún tipo de tela cerca y no las pongas muy cerca de la esterilla)
Utiliza espráis de aromaterapia de eucalipto o lavanda
Pinta una pared de algún color tenue, como azul claro o gris
5.Sigue perfeccionando tu espacio
Independientemente de cómo sea tu estudio de yoga casero, piensa en qué puedes introducir para crear esa sensación de pertenencia y conexión interior. El objetivo de este espacio es relajarte y dedicarte tiempo para ti. Conforme te adaptas a la rutina de las sesiones, sé consciente de qué te ayuda a estar presente. Si ves que a tu estudio le falta algo, no tengas miedo de hacer los cambios necesarios. Si, por ejemplo, quieres mejorar el equilibrio en las posturas invertidas, puede que tengas que despejar alguna pared.
Una vez tengas tu zona de yoga lista, ponte unos objetivos realistas. Por ejemplo, puedes elegir unas cuantas sesiones de yoga en la Nike Training Club App. Esto te ayuda a construir los cimientos para crear una rutina constante y volver a la esterilla de manera regular.
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