4 beneficios para la salud de despertarse temprano

¿Sabes cuál es el mejor reloj despertador? Exacto, el sol. La luz solar nos ayuda a mantener un ciclo de sueño-vigilia regular y de calidad.

De acuerdo con Annie Miller, trabajadora social clínica licenciada y experta en medicina conductual del sueño, exponernos a la luz del sol nada más levantarnos ayuda a regular nuestro ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ciclo natural de 24 horas del cuerpo que responde a los cambios lumínicos. Cuando vemos el sol, nuestro cerebro entiende que es hora de despertarse.

Despertarse con los primeros rayos del sol también contribuye a que el cuerpo se prepare para dormir cuando oscurece. Según Miller, madrugar con el sol también ayuda a que el cerebro reconozca cuándo es hora de dormir, lo que, a su vez, hace que conciliar el sueño sea más fácil.