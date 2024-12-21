4 beneficios para la salud de despertarse temprano según los médicos
Salud y bienestar
Este artículo te ayudará a dejar de remolonear por las mañanas.
Despertarse temprano tiene numerosos beneficios para la salud, tanto si lo haces por gusto como si lo requieren tus obligaciones. Los médicos nos explican las ventajas de adelantar nuestros despertadores, como regular el sistema hormonal o reducir los niveles de depresión, entre otras.
Beneficios de despertarse temprano
Los beneficios de madrugar, según nos explica el doctor David Brendel, se pueden dividir en dos categorías: beneficios biológicos y beneficios conductuales. Ambos nos ayudan a encarar mejor el día (y la noche).
1.Levantarse temprano ayuda a regular el ritmo circadiano
¿Sabes cuál es el mejor reloj despertador? Exacto, el sol. La luz solar nos ayuda a mantener un ciclo de sueño-vigilia regular y de calidad.
De acuerdo con Annie Miller, trabajadora social clínica licenciada y experta en medicina conductual del sueño, exponernos a la luz del sol nada más levantarnos ayuda a regular nuestro ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ciclo natural de 24 horas del cuerpo que responde a los cambios lumínicos. Cuando vemos el sol, nuestro cerebro entiende que es hora de despertarse.
Despertarse con los primeros rayos del sol también contribuye a que el cuerpo se prepare para dormir cuando oscurece. Según Miller, madrugar con el sol también ayuda a que el cerebro reconozca cuándo es hora de dormir, lo que, a su vez, hace que conciliar el sueño sea más fácil.
2.Aumenta la productividad
Miller comenta que las personas suelen sentirse más productivas durante las primeras horas de la mañana.
Son varios los motivos que lo explican, y uno de ellos es que las personas madrugadoras aprovechan el estado de alerta natural en el que se encuentra su cuerpo. Según explica Brendel, el cortisol, conocido como la hormona del estrés, estimula la vigilia.
Los niveles de esta hormona fluctúan de forma natural a lo largo del día. En la mayoría de las personas, el pico máximo ocurre alrededor de las ocho de la mañana. El cortisol estimula el estado de vigilia y alerta, por lo que lo más saludable y productivo que puedes hacer es tratar de adaptar tu rutina a estos cambios biológicos.
Si trabajas por turnos, por ejemplo, tus niveles de cortisol alcanzarán su máximo a una hora diferente, en función de cuándo te acuestes y cuándo te levantes.
3.Las personas madrugadoras tienen un menor riesgo de padecer enfermedades crónicas
Despertarse temprano también es beneficioso para el metabolismo. En un estudio reciente se demostró que las personas madrugadoras usan más grasa durante el descanso y el ejercicio que las personas que se levantan tarde, además de que son más sensibles a la insulina. Por lo tanto, corren menos riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2.
En el estudio también se probó que las personas que se despiertan temprano hacen más ejercicio físico por la mañana y al mediodía, y que son, por lo general, menos sedentarias. Y, como ya sabes, moverse más se traduce en un mejor estado de salud, ya que reduce el riesgo de sufrir cualquier problema, desde enfermedades cardiovasculares y cáncer hasta trastornos de ansiedad y más.
4.Madrugar es bueno para la salud mental
La regulación del ritmo circadiano no solo influye sobre la sensación de haber descansado, sino que también ayuda a regular el estado de ánimo y mejora la salud mental. Hay investigaciones que sugieren que las alteraciones del ritmo circadiano empeoran los síntomas en personas con predisposición a padecer trastornos del estado de ánimo, como el trastorno depresivo mayor o la ansiedad. Además, ten en cuenta que los trastornos del estado de ánimo pueden causar trastornos del sueño, y al revés.
De hecho, de acuerdo con Brendel, una de las diversas formas de tratar la depresión es establecer un patrón de sueño que siga el ciclo natural de luz y oscuridad.
Para reducir los síntomas depresivos, Brendel suele decirles a sus pacientes que una de las mejores cosas que pueden hacer es adoptar unos hábitos de descanso saludables, en concreto, adoptar un ciclo de sueño que imite el reloj natural del cuerpo y lo exponga a la luz solar a primera hora de la mañana.
Según comenta, desde el punto de vista clínico, las personas que se van a la cama antes y se levantan antes suelen gozar de una mejor salud mental. Y está demostrado: los resultados de un estudio de 2021 realizado con más de 840 000 participantes indican que madrugar reduce en un 23 % el riesgo de desarrollar un trastorno depresivo mayor.
La clave está en la constancia
Para Miller, lo más importante es hacerlo de forma regular. Levantarnos cada día a la misma hora nos ayuda a conciliar el sueño por la noche, ya que,
según explica, al hacer esto favorecemos el impulso homeostático del sueño. Esto es lo que nos hace sentirnos somnolientos cuando se hace de noche. Cuanto más tiempo pasamos despiertos, más fuerte es este impulso, y lo favorecemos despertándonos más temprano.
La constancia también es clave para adoptar hábitos saludables como el ejercicio o una alimentación adecuada. Brendel explica a sus pacientes lo importante que es seguir una rutina de sueño, pues es la base sobre la que se ajustan los ritmos biológicos y se crean hábitos de vida saludables. Tener un buen horario de descanso hace que sea más fácil crear esos hábitos, y viceversa.
La mayoría de las personas se saltan los entrenamientos o comen peor como resultado de su falta de sueño.
Tal como lo resume Brendel, la clave está en mantener un ciclo de sueño regular y, para conseguirlo, no hay nada como madrugar.
Texto: Amy Marturana Winderl