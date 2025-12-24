¿Entrenar antes de dormir puede perturbar tu sueño?

Algunos estudios sugieren que hacer ejercicio por la noche no perjudica automáticamente el sueño y, para algunas personas, puede ser beneficioso. Sin embargo, realizar entrenamientos muy intensos cerca de la hora de dormir puede alterar tu ritmo circadiano y dificultar la conciliación el sueño.

Aun así, no hay ninguna duda de que el ejercicio, en general, es bueno para dormir. Jason Machowsky, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento (CSCS), fisiólogo del ejercicio y nutricionista deportivo, nos explica que algunas investigaciones demuestran que tener una rutina constante de ejercicio ayuda con diferentes aspectos de la salud, como dormir mejor y más profundo.

En una evaluación de 2023 de Cureus , la gran mayoría de los estudios analizados demostraron que el ejercicio mejoró la calidad del sueño. Esto incluía una amplia gama de tipos de ejercicio, como el entrenamiento de fuerza y el cardio de baja intensidad.

¿Y qué pasa con la hora de hacer ejercicio?

Una evaluación sistemática y metanálisis de 2021 de Sleep Medicine Reviews analizó 15 estudios sobre adultos sanos y jóvenes de mediana edad que se centraron en el impacto de hacer ejercicio de alta intensidad por la noche. (El ejercicio de alta intensidad puede incluir el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, también conocido como HIIT).

La investigación concluyó que hacer ejercicio de dos a cuatro horas antes de irse a la cama no alteró el sueño en comparación con los grupos de control que no realizaban actividad física. De hecho, las personas que hicieron ejercicio dos horas antes de irse a dormir consiguieron dormirse más rápido y durante más tiempo. Además, se descubrió que los entrenamientos de 30 a 60 minutos son los mejores para dormir.

El ejercicio nocturno puede facilitar el sueño, ya que calienta el cuerpo y reduce el estrés y la ansiedad, explican los autores. Cuando el cuerpo se enfría, se activa la somnolencia, algo que se denomina el "efecto baño caliente", que las investigaciones han demostrado que mejora el sueño. Tu cuerpo se enfriará de forma natural antes de irte a la cama, pero un baño caliente o hacer ejercicio pueden acelerar ese proceso.

Lo que probablemente no deberías hacer es terminar un entrenamiento e inmediatamente meterte en la cama. Una evaluación sistemática de 23 estudios demostró que algunos parámetros de calidad del sueño mejoraron con el ejercicio nocturno siempre que el entrenamiento acabase como mínimo una hora antes de acostarse. Menos de ese tiempo no permitiría a tu sistema cardiovascular recuperarse por completo antes de irte a la cama, lo que significa que te meterías entre las sábanas con una frecuencia cardiaca más elevada y un sistema nervioso alterado, y todo esto te impediría dormir.