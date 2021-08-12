Arte y deporte: la entrenadora Shev Robinson y la coreógrafa Tanisha Scott

Estas mujeres triunfan en la danza y el fitness a base de confianza en sí mismas
Cultura
La coreógrafa Tanisha Scott y la entrenadora Shev Robinson explican la importancia de empoderarse ellas primero para ayudar a otras personas a hacerlo.
En "Arte y deporte", personas procedentes de los mundos del deporte y la creatividad se sientan cara a cara para hablar sobre cómo logran ganar tanto dentro como fuera de sus respectivos terrenos de juego.
Tanisha Scott y Shev Robinson se dedican a ayudar a los demás. Tanisha es una legendaria coreógrafa y Shev, una famosa coach de fitness con un gran número de seguidores en Internet. Para ambas, el trabajo debe centrarse en ayudar a las personas a empoderarse para estar mejor que nunca, tanto en lo físico como en lo mental y lo creativo. Para Shev, su trabajo consiste en "crear una comunidad de confianza". Shev y Tanisha han entrenado a algunos de los artistas más grandes del momento para sus espectáculos en directo, videoclips y apariciones en portadas de revistas, y no se olvidan de los atletas del día a día, a quienes también ayudan. Oriundas de Toronto con raíces jamaicanas, comparten el vínculo de dos mujeres que trabajan la industria del entretenimiento y, a veces, incluso colaboran para entrenar a sus clientes de primer nivel.
En esta entrevista de Arte y deporte, Tanisha y Shev hablan sobre la ejecución, un principio interdisciplinario que se aplica a cualquier esfera, y la importancia de la preparación interior en el éxito de sus clientes.
Shev: Bueno, vamos allá. Tanisha, ¿cómo describirías lo que haces?
Tanisha: Soy coreógrafa y coach de movimiento, que es muy diferente de la coreografía, y también directora creativa.
Shev: Haces que la gente se sienta segura en el escenario.
Tanisha: Quizá sea una de las cosas que más fuerza me ha dado de todo lo que he hecho. Háblame de tu trabajo.
Shev: Como caribeña que soy, tengo tres trabajos: entusiasta del fitness, emprendedora y coach. Entreno a artistas y los preparo para sus giras, conciertos, espectáculos itinerantes y apariciones en las portadas de las revistas. En mi empresa Body by Shev entreno a personas de todo el mundo. Lo mejor es que me permite ayudar a personas que no conocía de nada a alcanzar sus objetivos.
Tanisha: ¿Sabes qué? Siempre he pensado que eres una persona bastante altruista. Hemos trabajado juntas, lo veo y lo sé. ¿Crees que esa es la razón por la que haces lo que haces?
Shev: Sabía que quería ayudar a la gente y quería que su confianza mejorara gracias a mí, pero no sabía cómo hacerlo. Siempre me ha gustado el fitness. Era una auténtica estrella del atletismo, formaba parte de mí. Mi destino era estar donde estoy. Dime, ¿alguna vez te has dado de bruces con un obstáculo creativo? ¿Cómo los superas?
"Todas las personas deben sentirse orgullosas de su trabajo y saber que su implicación es importante".
Tanisha
Tanisha: Todavía no he experimentado eso que algunas personas conocen como callejón sin salida. Y lo digo porque, para mí, la coreografía, el movimiento y la dirección creativa no son mecánicos. No están sobre papel, sino que todo tiene una historia. Así que lo primero que hago es averiguar cuál es. ¿Cuál es el mensaje de la canción? ¿Quién es la persona que lo envía? Luego junto todas esas pequeñas piezas como si se tratase de un rompecabezas. Si algo no encaja, significa que no pertenece a esa historia. Yo no hago nada que no sea auténtico.
Shev: ¿Cómo mantienes la motivación de tus artistas y bailarines?
Tanisha: Todas las personas deben sentirse orgullosas de su trabajo y saber que su implicación es importante. Como líder, tengo que delegar. Debo asegurarme de que la estética tiene sentido y de que cuento con el equipo adecuado: el estilista, los bailarines y el asistente personal, todos deben ser los adecuados. Se trata de un ecosistema de trabajo, de una colaboración en equipo. Creo que cuando ayudas a los demás a empoderarse y les haces ver que son responsables de sus logros, se esfuerzan más y terminan haciéndolo aún mejor. Así es como los motivo.
Shev: ¿Cómo conectas con tus estudiantes, otros bailarines o incluso con tus clientes?
Tanisha: No me pongo en un pedestal porque sigo aprendiendo. Escucho, hablo mucho. Hago muchas preguntas en el set. Siempre estoy en las esquinas, bailando con los más pequeños y todo eso. Necesito salir al mundo, pues ahí es donde surge la autenticidad. Respeto este trabajo. Respeto el arte en todos los sentidos. Y sigo imaginando, soñando.
Shev: Me has puesto la piel de gallina.
"Me motiva la idea de ayudar a otras personas a recuperar la confianza que han perdido".
Shev
Tanisha: ¿Qué papel desempeñan el fitness y el bienestar en tu día a día?
Shev: Me tomo muy en serio lo de ayudar a los demás a comprender mejor todo lo relacionado con la salud y el bienestar. Desde cómo comienzo mi día hasta qué como y de qué manera proyecto mi energía en los demás. No concibo otra forma de vivir. Si no estoy sana, no puedo ayudar a otras personas. Además, noto que los demás también sienten mi energía.
Tanisha: ¿Cómo haces para mantenerte motivada y motivar a los demás?
Shev: Me motiva la idea de ayudar a otras personas a recuperar la confianza que han perdido, independientemente de las razones: tanto si han ganado unos kilos como si han tenido un bebé o no se sienten bien con la ropa que llevan. Mis clientes son como una extensión de mi familia. Las energías de estas personas me hacen seguir avanzando y por eso tengo que crear un espacio de calma y concentración para transmitírselo.
Tanisha: Ese es el altruismo del que hablaba antes. ¿Qué otras cosas haces para concentrarte antes de empezar a trabajar con un cliente?
Shev: Antes de empezar a trabajar con un cliente, intento recordarme a mí misma por qué ha venido. ¿Cuál es su historia? ¿Qué necesita de mí? Sí, ofrezco un servicio, pero no puedo dárselo sin entender por qué lo necesita.
"Antes de empezar a trabajar con un cliente, intento recordarme a mí misma por qué ha venido. ¿Cuál es su historia? ¿Qué necesita de mí?"
Shev
Tanisha: ¿Cómo equilibras las expectativas que tienen tus clientes del fitness con su opinión sobre lo que debería ser un cuerpo sano?
Shev: Es importante que me ponga a su nivel. No debo dejar que me vean como si estuviera en un pedestal. Soy un ser humano, como ellos. Hago ejercicio todos los días porque yo también tengo objetivos. Soy mucho más que una entrenadora a la que siempre ves a punto para todo. Ahora mismo estamos haciendo un reto de 30 días; yo también. Tengo que comer lo mismo que ellos, y también tengo que entrenar y hacer el mismo programa.
Tanisha: Estoy completamente de acuerdo. Es muy similar a lo que yo hago, que es simplemente ayudar a la gente a convertirse en su mejor versión. Estás participando en un reto de 30 días. Mejor dicho: Shev, estás participando en un reto de 30 días con 500 personas.
Shev: 585 personas, para ser exactas.
Tanisha: 585 personas, ¡es increíble! ¿Qué te está enseñado este reto sobre tus límites a la hora de ayudar a las personas a alcanzar sus metas?
Shev: Siempre he dicho que me gustaría entrenar a la vez a un gran número de mujeres para ganar peso o perderlo de forma saludable, tonificarse y mantenerse en forma, sin importar su edad o nivel físico. El haberlo logrado ha cambiado mi perspectiva sobre mis habilidades de coaching y sobre lo que soy capaz de hacer.
Tanisha: Y todo a la vez. Es increíble.
Texto: Darian Harvin
Vídeo: Travis Wood
Publicación: noviembre de 2020