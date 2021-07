Arte y deporte: la entrenadora Shev Robinson y la coreógrafa Tanisha Scott

Tanisha: Todavía no he experimentado eso que algunas personas conocen como callejón sin salida. Y lo digo porque, para mí, la coreografía, el movimiento y la dirección creativa no son mecánicos. No están sobre papel, sino que todo tiene una historia. Así que lo primero que hago es averiguar cuál es. ¿Cuál es el mensaje de la canción? ¿Quién es la persona que lo envía? Luego junto todas esas pequeñas piezas como si se tratase de un rompecabezas. Si algo no encaja, significa que no pertenece a esa historia. Yo no hago nada que no sea auténtico.



Shev: ¿Cómo mantienes la motivación de tus artistas y bailarines?



Tanisha: Todas las personas deben sentirse orgullosas de su trabajo y saber que su implicación es importante. Como líder, tengo que delegar. Debo asegurarme de que la estética tiene sentido y de que cuento con el equipo adecuado: el estilista, los bailarines y el asistente personal, todos deben ser los adecuados. Se trata de un ecosistema de trabajo, de una colaboración en equipo. Creo que cuando ayudas a los demás a empoderarse y les haces ver que son responsables de sus logros, se esfuerzan más y terminan haciéndolo aún mejor. Así es como los motivo.



Shev: ¿Cómo conectas con tus estudiantes, otros bailarines o incluso con tus clientes?



Tanisha: No me pongo en un pedestal porque sigo aprendiendo. Escucho, hablo mucho. Hago muchas preguntas en el set. Siempre estoy en las esquinas, bailando con los más pequeños y todo eso. Necesito salir al mundo, pues ahí es donde surge la autenticidad. Respeto este trabajo. Respeto el arte en todos los sentidos. Y sigo imaginando, soñando.



Shev: Me has puesto la piel de gallina.